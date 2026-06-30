K공예 산업화 시동…문체부, 2030년까지 매출 9조·수출 40억불로 키운다

제2차 공예문화산업 진흥 기본계획 발표

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영, 이하 문체부)가 'K공예'의 지속 가능한 성장 기반을 마련하고 세계적인 경쟁력을 강화하기 위한 '제2차 공예문화산업 진흥 기본계획(2026~2030)'을 30일 발표했다.

문화체육관광부가 '제2차 공예문화산업 진흥 기본계획'을 발표했다, [사진= 뉴스핌 DB]

문체부 측은 "AI·디지털화 시대에 공예의 가치가 재조명되고 '케이-컬처' 확산으로 전략적 가치도 부각하고 있지만, 소규모 창작 주체 중심 구조와 유통·브랜드·데이터 기반 취약 등으로 창작 역량이 산업 성과로 이어지지 못하는 한계가 지속되고 있다"고 진단했다. 이에 '전주기 혁신으로 선순환 생태계 조성'과 'K공예 해외 시장 확대'를 두 축으로 공급·매개·수요·기반 4대 전략과 8대 과제를 마련, 2030년까지 매출액 9조원, 수출액 40억달러 달성을 목표로 제시했다.

공급 분야에서는 지자체 빈집·유휴공간을 활용한 레지던시 프로그램과 기술 재교육·경영 역량 교육을 통해 창작 전 주기를 지원한다. 공예창작지원센터를 통한 3D 프린팅·레이저 커팅 등 디지털 기술 교육도 강화한다. 장기적으로는 전시·교육·창작·유통을 통합한 '국립공예관'을 조성할 계획이다.

매개 분야에서는 외국인 관광객 밀집 지역에 '종합유통관'을 조성하고, 박물관·백화점·온라인 플랫폼과 협력해 공예품 전용 기획전을 정례화한다. 고향사랑기부제 답례품 등 공공 수요도 창출한다. '공예트렌드페어'는 해외 구매자 연결 거점으로 고도화하고, 두바이 상설 전시관과 재외 한국문화원을 활용해 해외 진출을 확대한다. 패션·건축 등 연관 산업과의 융·복합, AI·AR/VR을 활용한 기술 융합 프로젝트, 콘텐츠 협찬을 통한 한류마케팅도 추진한다.

[자료= 문체부]

수요 분야에서는 '공예주간'을 거점도시 중심 행사로 개편하고 '찾아가는 공예전시'를 비수도권까지 순회 개최한다. 전 생애주기 대상 '1인 1공예' 교육 환경을 조성하고, 지역별 '권역별 공예클러스터'도 구축한다.

기반 분야에서는 공예품이 미술품과 동등한 세제 혜택을 받도록 '부가가치세법' 시행령 개정을 추진하고, 청탁금지법상 선물 가액 한도 예외 인정도 모색한다. 한국표준산업분류(KSIC)상 독립 산업군 제도화, 통합형 직무표준(NCS) 개발, 실태조사 주기 단축(3년→2년) 및 국가승인통계 전환도 추진한다. 문체부·중소벤처기업부·국가유산청 등 범부처 협력체계를 가동하고 '공예문화산업진흥위원회'도 활성화한다.

최휘영 장관은 "'K컬처'에 대한 세계적 관심이 한국 고유의 미적 감각이 담긴 공예로 확산하는 지금이 'K공예'가 도약할 중요한 시기"라며, "우리 국민의 일상에 깊이 스며들고, 나아가 세계 시장을 선도하는 고부가가치 산업으로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.

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