뉴욕증시 개장 전 특징주, 컴캐스트 분할에 20% 급등…스페이스X·로켓랩도 강세

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 29일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 미국과 이란의 긴장 완화 기대에 힘입어 기술주를 중심으로 상승세가 나타나고 있다.

특히 나스닥이 스페이스X(SPCX)를 나스닥100 지수에 편입하기로 발표한 데다 컴캐스트(CMCSA)의 기업 분할, 로켓랩(RKLB)의 대형 인수합병(M&A) 소식 등이 투자심리를 끌어올리고 있다.

컴캐스트 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

▶ 상승 종목

◆ 컴캐스트(CMCSA)

컴캐스트는 개장 전 거래에서 20% 이상 급등했다.

회사는 NBC유니버설과 스카이(Sky)를 포함한 미디어 사업부를 분사한다고 발표했다. 분사는 약 1년 안에 완료될 예정이며, 마이크 캐버너그 공동 최고경영자(CEO)가 NBC유니버설을 이끌고, 마이클 안젤라키스 전 최고재무책임자(CFO)는 컴캐스트 CEO를 맡을 예정이다.

◆ 로켓랩(RKLB)·이리듐 커뮤니케이션즈(IRDM)

로켓랩은 10% 이상, 이리듐 커뮤니케이션즈는 20% 이상 급등했다.

로켓랩은 위성통신 업체 이리듐을 인수한다고 발표했다. 회사는 이번 거래를 통해 자체 우주 발사 역량과 이리듐의 위성통신 네트워크를 결합해 사업 경쟁력을 강화할 계획이라고 밝혔다.

◆ 스페이스X(SPCX)

스페이스X는 2% 상승했다.

나스닥이 오는 7월 7일 장 시작 전 스페이스X를 나스닥100 지수에 편입한다고 발표한 영향이다. 시장에서는 지수 편입 이후 관련 상장지수펀드(ETF)의 매수 수요가 대거 유입될 것으로 기대하고 있다.

◆ 차터 커뮤니케이션즈(CHTR)

차터 커뮤니케이션즈는 28% 가까이 급등했다.

블룸버그는 차터와 스페이스X가 소비자용 휴대전화 서비스 출시를 위해 독점 협상을 진행했다고 보도했다. 차터는 스페이스X의 일부 모바일 통신 트래픽을 자사의 지상 인터넷 인프라를 통해 처리하는 방안을 논의 중인 것으로 알려졌다.

◆ 알파벳(GOOGL)

알파벳은 1% 안팎 상승했다.

알파벳은 이날부터 다우존스산업평균지수 구성 종목으로 편입돼 첫 거래를 시작한다. 알파벳은 버라이즌 커뮤니케이션즈를 대신해 다우지수 30개 종목에 새롭게 포함됐다.

◆ 오라클(ORCL)

오라클은 3% 넘게 상승했다.

회사는 지난주 인공지능(AI) 투자와 부채 부담 우려로 2001년 이후 최악의 주간 하락률을 기록했지만 저가 매수세가 유입되며 반등했다.

◆ 테라울프(WULF)

비트코인 채굴업체 테라울프는 3% 넘게 상승했다.

씨티가 투자의견을 '매수'로 제시하며 신규 커버리지를 개시한 영향이다. 씨티는 테라울프가 AI 데이터센터 전력 공급의 핵심 병목 문제를 해결할 수 있는 기업이라고 평가했다.

▶ 하락 종목

◆ 버라이즌 커뮤니케이션즈(VZ)

버라이즌의 주가는 개장 전 거래에서 1% 넘게 하락했다.

회사는 영국 BT그룹과의 합작법인 관련 사업을 매각 예정 자산으로 분류하면서 2분기에 7억~8억달러의 손실이 발생할 것으로 전망했다.

◆ 마틴 마리에타 머티리얼스(MLM)

마틴 마리에타 머티리얼스는 4% 가까이 하락했다.

회사는 135억달러 규모의 현금 거래로 로이스트 노스아메리카(Lhoist North America)와 합병하기로 합의했다고 발표했다. 회사는 이번 거래를 통해 산업용 광물 사업 포트폴리오를 확대할 계획이라고 밝혔다.

koinwon@newspim.com