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뉴욕증시 프리뷰, 중동 긴장 완화에 나스닥 1% 상승…AI 우려·메모리 소송은 부담

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AI 핵심 요약

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  • 미국이 29일 이란과 교전 중단 합의하며 미 주가지수 선물이 상승했다
  • AI 투자비용 증가와 연준 추가 금리 인상 가능성, 메모리 반도체 집단소송이 시장 부담으로 남았다
  • 투자자들은 6월 고용보고서와 연준 행보를 주시하며 3분기 방어적 전략과 변동성 활용 매수 기회를 모색하고 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 투자 우려 여전…메모리 소송까지 악재
고용지표·연준 변수…월가 "변동성 대비해야"
컴캐스트 20% 급등…스페이스X·비리디언도 강세

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 주가지수 선물이 29일(현지시간) 상승했다. 미국과 이란이 일시적인 교전 중단에 합의하며 중동 지정학적 리스크가 다소 완화된 데다 지난주 기술주 급락 이후 저가 매수세가 유입되면서 투자심리가 회복되는 모습이다.

다만 인공지능(AI) 투자 비용 증가와 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 가능성, 메모리 반도체 업체를 둘러싼 집단소송 등은 시장의 부담 요인으로 남아 있다.

미 동부시간 오전 9시 5분(한국시간 오후 10시 5분) 기준 S&P500 E-미니 선물은 0.82% 상승했고 나스닥100 E-미니 선물은 1.14% 올랐다. 다우존스 E-미니 선물도 64포인트(0.44%) 올랐다.

뉴욕증권거래소 트레이더 [사진=로이터 뉴스핌]

시장에서는 미국과 이란의 긴장 완화가 위험자산 선호 심리를 되살리고 있다는 평가가 나온다. 미국 정부 관계자는 "양국이 적대행위를 중단하고 양해각서(MOU) 이행을 위한 실무 협상을 계속하기로 했다"며 "상업용 선박의 호르무즈 해협 통항도 자유롭게 허용하기로 했다"고 밝혔다.

캐피털닷컴의 카일 로다 수석 금융시장 애널리스트는 "미국과 이란이 다음 협상을 앞두고 공격을 축소하겠다는 신호를 보내면서 개장 직전 투자심리가 개선됐다"며 "트럼프 행정부가 유가를 낮추고 증시를 안정시키기 위해 협상을 성사시키려는 의지가 시장에 긍정적으로 작용하고 있다"고 분석했다.

다만 긴장이 완전히 해소된 것은 아니다. 미국은 주말 이란의 호르무즈 해협 공격에 대응해 군사시설을 공습했고, 도널드 트럼프 대통령도 추가 군사행동 가능성을 경고했다. 브렌트유는 0.88% 오른 배럴당 72.62달러, 서부텍사스산원유(WTI)는 1.18% 상승한 배럴당 70.05달러에 거래되고 있다.

바이털 놀리지의 아담 크리사풀리는 "미국은 전면전 재개를 원하지 않는 것으로 보인다"며 "예기치 못한 긴장 고조 가능성은 남아 있지만 전체적으로는 보다 지속적인 긴장 완화 국면으로 향하고 있다"고 평가했다.

AI 투자 우려 여전…메모리 소송까지 악재

지난주 시장은 AI 투자 부담을 둘러싼 우려가 확산되면서 기술주 중심으로 큰 폭의 조정을 받았다.

필라델피아 반도체지수는 한 주 동안 7.94% 급락했고 나스닥종합지수는 4.60%, S&P500지수는 1.95% 하락했다. 반면 기술주 비중이 상대적으로 낮은 다우지수는 0.60% 상승하며 선방했다.

특히 6월 들어 필라델피아 반도체지수는 19거래일 중 6거래일이나 장중 5% 이상 급락하는 등 변동성이 크게 확대됐다. 

시장에서는 미국·이란 전쟁 리스크가 완화되면서 투자자들의 관심이 다시 AI와 반도체 업종의 펀더멘털로 이동하고 있다는 분석이 나온다. 마이크론테크놀로지가 시장 예상을 크게 웃도는 실적을 발표했음에도 애플의 가격 인상과 오픈AI의 기업공개(IPO) 연기 가능성이 AI 투자 회수 기간에 대한 우려를 키우며 차익실현 매물을 자극했다.

영국 파이낸셜타임스(FT)는 애플이 중국 창신메모리(CXMT)에서 메모리칩을 조달할 수 있도록 트럼프 행정부를 상대로 규제 완화를 요청했다고 보도하기도 했다.

IG의 파비앙 입 시장 애널리스트는 "애플의 가격 인상으로 소비자 수요가 둔화될 경우 반도체 업체들의 높은 이익률을 뒷받침하던 판매량이 흔들릴 수 있고, 이는 기업 이익 성장에 대한 회의론으로 이어질 수 있다"고 말했다.

 

메모리 반도체 업체들을 둘러싼 법적 리스크도 새 변수로 떠올랐다. 미국 기술 전문매체 Wccftech에 따르면 미국 소비자들과 중소 PC 조립·유통업체들은 삼성전자와 SK하이닉스, ▲마이크론(MU)을 상대로 메모리 반도체 가격 담합 의혹을 제기하며 집단소송을 제기했다. 원고 측은 세 회사가 글로벌 메모리 시장의 과점 지위를 이용해 공급 부족을 인위적으로 조성하고 가격을 끌어올려 IT 완제품 가격 상승을 초래했다고 주장했다. 이 같은 소식에 마이크론의 주가는 개장 전 거래에서 0.4% 하락했다.

브로드컴 칩 [사진=블룸버그]

고용지표·연준·월가 전망 주목

투자자들은 이번 주 발표되는 6월 미국 고용보고서에도 촉각을 곤두세우고 있다. 현재 연방기금금리 선물시장은 연준이 이르면 9월 25bp 금리 인상에 나설 가능성을 반영하고 있다.

국채시장은 관망세를 보였다. 10년물 국채 수익률은 4.376%로 보합권을 유지했고 2년물은 4.107%로 1.9bp 상승했다. 30년물은 4.86%로 소폭 하락했다.

도이체방크는 중동 긴장이 완화되더라도 정책 불확실성으로 시장 변동성은 계속될 것으로 전망했다. 헬렌 벨로폴스키 지정학 리서치 책임자는 "미국이 무력 사용 의지를 보여준 만큼 지정학적 위험은 앞으로도 가격에 반영하기 어려운 변수로 남을 것"이라고 말했다.

뱅크오브아메리카(BofA)의 폴 치아나 기술적 전략가는 3분기에는 방어적인 포지션이 필요하다고 조언했고, 웰스파고의 대럴 크롱크 최고투자책임자(CIO)는 "추가 자금 투입을 서두르기보다 여름철 변동성을 활용한 매수 기회를 기다리는 것이 바람직하다"고 말했다.

컴캐스트 급등…마이크론은 집단소송 부담

개별 종목 가운데서는 기술주 반등이 두드러졌다. ▲암 홀딩스(ARM)는 0.9% ▲마벨 테크놀로지(MRVL)는 0.95% ▲인텔(INTC)은 0.3% 상승했다. ▲스페이스X(SPCX)는 오는 7월 7일 나스닥100 지수에 편입된다는 소식에 2% 가까이 올랐다.

▲컴캐스트(CMCSA)는 NBC유니버설과 브로드밴드·무선·기술 사업을 독립적인 두 개의 상장회사로 분할하는 세금 면제 스핀오프 계획을 발표하면서 20% 안팎 급등했다.

▲비리디언 테라퓨틱스(VRDN)는 갑상선 안병증 치료제가 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받으며 8% 넘게 상승했다. 반면 ▲브리티시 아메리칸 토바코(BTI)는 5500명 감원 계획을 발표한 뒤 약 1% 하락했다.

koinwon@newspim.com

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李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41
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"미·이란, 상호 공격 중단 합의" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란이 상호 군사 공격을 중단하기로 합의하고, 호르무즈 해협 통항 문제를 논의하기 위해 이번 주 카타르에서 고위급 회담을 개최하기로 했다. 28일(현지시각) 미국 인터넷 매체 악시오스는 미국의 한 고위 당국자를 인용, 양국이 모든 군사 행동을 중단하기로 합의했으며, 30일 카타르 수도 도하에서 실무 협상을 이어갈 예정이라고 보도했다. 이번 합의는 휴전 체결 이후 불과 11일 만에 양측이 다시 공습을 주고받으며 긴장이 고조된 가운데 나온 것이다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 필요할 경우 군사작전을 재개해 "끝까지 마무리하겠다(complete the job)"고 경고하면서 중동 정세는 다시 불안정한 모습을 보였다. 최근 충돌은 전쟁 종식을 위해 체결된 양해각서(MOU)의 해석 차이에서 비롯된 것으로 전해졌다. 핵심 쟁점은 세계 원유 수송의 핵심 길목인 호르무즈 해협의 통항 관리 방식이었다. ◆ 호르무즈 통항 정상화 논의…핫라인 구축도 추진 미국 고위 당국자는 악시오스에 "모든 군사적 행동(kinetic activity)을 중단하기로 결정했다"고 밝혔다. 또 다른 당국자는 "당분간 양측 모두 추가 군사 행동을 자제할 것"이라며 "민간 선박들은 호르무즈 해협을 자유롭게 통항할 수 있을 것"이라고 설명했다. 협상 내용을 잘 아는 또 다른 소식통 역시 이번 주 회담 개최 사실을 확인했다. 양측이 합의한 MOU에 따르면 이란은 상선들의 안전한 통항을 보장하기 위해 최선의 노력을 기울이기로 했으며, 이에 상응해 미국은 이란 항만에 대한 봉쇄 조치를 해제했다. 지난주 스위스에서 열린 협상에서는 JD 밴스 미국 부통령이 이끄는 대표단이 이란과 미국 군 및 이슬람혁명수비대(IRGC) 간 직통 연락망(핫라인)을 구축하기로 합의했다. 해당 핫라인은 호르무즈 해협을 통과하는 선박 운항을 실시간으로 조율하기 위한 장치다. 다만 지난 주말 기준으로도 핫라인은 아직 가동되지 않았으며, 이란은 다시 선박들이 자국과 운항 일정을 조율해야 한다고 주장하면서 긴장이 재차 고조된 바 있다. 당초 이번 회담은 스위스에서 이란 핵 프로그램을 논의하기 위해 예정됐으나, 최근 군사적 긴장이 격화되면서 장소가 카타르로 변경됐고 의제 역시 호르무즈 해협 문제로 옮겨진 것으로 알려졌다. 미국 측에서는 기술협상팀을 이끄는 닉 스튜어트가 참석할 것으로 예상된다. 백악관은 이번 회담과 관련한 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다. ◆ 이란 외무, 호르무즈 배타적 통제권 주장… 트럼프 위협 일축 앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관은 현지시간 28일 이라크 바그다드에서 열린 이라크 외무장관과의 공동 기자회견에서 호르무즈 해협에 대한 배타적이고 전면적인 통제권이 자국에 있다고 주장하며, 미국의 어떤 위협에도 굴하지 않을 것이라고 밝혔다. 워싱턴포스트 등에 따르면 아라그치 장관은 "호르무즈 해협의 관리와 해상 교통의 완전한 복구는 이란의 관할(책임) 하에 있다"며 "다른 어떤 국가나 단체도 이 문제에 대한 책임이나 권한을 갖고 있지 않다"고 강조했다.  이어 "기존 합의와 상충되는 개입이나 새로운 체제를 만들려는 시도는 상황을 더 복잡하게 만들고, 해협의 정상화 복귀를 지연시키는 한편 긴장을 고조시킬 뿐"이라고 말했다 미국 성조기와 이란 국기. [사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-06-29 05:44

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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