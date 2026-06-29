트럼프 "내일 도하서 미·이란 회담"…이란은 즉각 부인

"30일 카타르 도하서 회담 예정"…악시오스 보도와 일치

이란은 "실무회담 없다"

미·이란 발표 엇갈려 회담 성사 여부는 여전히 안갯속

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령은 29일(현지시간) 이란이 회담을 요청했으며, 회담은 30일 카타르 도하에서 열릴 예정이라고 밝혔다. 미국과 이란 간 군사적 긴장이 완화될 수 있다는 기대가 커지면서 국제유가와 금융시장도 양국의 후속 협상 여부를 주시하고 있다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 "이란이 회담을 요청해왔다. 회담은 내일 카타르 도하에서 열릴 예정"이라고 썼다. 앞서 미국 인터넷 매체인 악시오스는 양국 대표단이 30일 도하에서 실무회담을 개최할 예정이라고 보도했다.

트럼프 대통령이 트루스 소셜에 올린 게시물, 2026.06.29 koinwon@newspim.com

다만 이란 측은 회담 일정을 부인했다. 카젬 가리바바디 이란 외무차관은 미국과의 실무회담이 이번 주에는 예정돼 있지 않다고 밝혔다. 이에 따라 트럼프 대통령의 발표와 이란 측 설명이 엇갈리면서 실제 회담 성사 여부를 둘러싼 불확실성은 남아 있다.

트럼프 대통령은 국제유가 하락도 자신의 외교 성과로 내세웠다. 그는 별도 게시글에서 "WTI 원유는 69달러이며, 하락 중"이라며 "이는 이란 비핵화가 시작되기 전보다 낮은 수준"이라고 밝혔다. 중동 긴장 완화 기대가 원유 공급 차질 우려를 낮추면서 유가 안정으로 이어지고 있다는 점을 부각한 것으로 풀이된다.

그는 또 자신의 지지율이 역대 최고 수준이라고 주장했다. 트럼프 대통령은 "역대 최고 수준의 지지율이다. 심지어 지난해 11월 5일 대선 당일보다도 더 높다"며 "이는 이란이 핵무기를 보유하지 못하게 될 것이라는 사실에도 불구하고 나타난 결과"라고 말했다.

트럼프 대통령의 발언은 대이란 강경 기조와 협상 재개 메시지를 동시에 담고 있다. 그는 이란의 핵무기 보유를 허용하지 않겠다는 입장을 거듭 강조하면서도, 도하 회담을 통해 외교적 해법을 모색하겠다는 뜻을 내비쳤다.

시장에서는 이번 회담이 실제 긴장 완화로 이어질지 주목하고 있다. 중동 지역의 군사적 충돌이 완화될 경우 국제유가 하락과 위험자산 선호 심리 회복으로 이어질 수 있다. 반면 양측의 발언이 엇갈리고 있는 만큼 협상 과정에서 강경 발언이나 돌발 충돌이 재개될 경우 금융시장 변동성은 다시 커질 수 있다는 분석이 나온다.

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