조현, '아세안 신규 회원국' 동티모르 외교장관과 회담..."아세안 통합 과정 지원할 것"

11번째 아세안 회원국 동티모르 외교장관 방한

조현 "교육, 인적자원 개발, 정부 역량강화 지원"

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 조현 외교부 장관이 방한 중인 동티모르의 벤디토 도스 산토스 프레이타스 외교장관과 회담하고 양국 관계 발전 방안 등에 대해 의견을 교환했다고 외교부가 29일 밝혔다.

조 장관은 이날 서울 세종로 외교부 청사에서 열린 회담에서 1999∼2003년 상록수 부대 파견 등 동티모르의 독립·건국 과정에서 함께한 인연이 양국 관계의 큰 자산이라고 말했다. 조 장관은 또 "한국은 동티모르가 국가 발전을 가속하는 과정에서 진정한 친구이자 협력 파트너가 될 것"이라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 조현 외교부 장관과 벤디토 도스 산토스 프레이타스 동티모르 외교장관이 29일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 한-동티모르 외교장관 회담에서 악수하며 기념촬영을 하고 있다. 2026.06.29 gdlee@newspim.com

상록수 부대는 동티모르가 인도네시아로부터 독립한 직후 내전으로 폐허가 된 동티모르의 치안 유지와 재건을 위해 파견됐던 유엔 평화유지군이다. 상록수 부대는 다국적군과 협력해 동티모르의 무장 세력을 진압하고 국경 지역 순찰을 통해 치안을 확보했다. 또 도로·학교 건설, 의료 지원 등의 재건 활동을 했다.

프레이타스 장관은 동티모르가 한국과의 관계를 매우 중시하고 있으며, 이번 회담을 계기로 양국 관계는 물론 한-아세안 포괄적 전략 동반자 관계를 더욱 발전시켜 나가기를 희망한다고 밝혔다.

동티모르는 지난해 10월 아세안의 11번째 회원국으로 정식 가입했다. 조 장관은 이재명 정부의 아세안 중시 입장을 설명하고 동티모르의 아세안 가입의 적극적인 지지자로서 앞으로도 동티모르의 아세안 통합 과정을 적극적으로 지원해 나가겠다고 했다.

양국 장관은 동티모르가 국가 발전의 핵심과제로 삼고 있는 교육, 인적자원 개발, 정부 역량 강화 등 분야에서의 협력을 더욱 확대해 나가기로 했다. 또 온실가스 국제감축 사업, 탄소 포집·저장 등 기후변화 협력 방안도 모색하기로 했다.

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