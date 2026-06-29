'나주 1박2득' 4개월 만에 10억 원 소비 견인

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인센티브 4배 효과

[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 나주시 체류형 관광정책이 4개월 만에 10억 원대 지역 소비를 유도하며 경제효과를 입증했다.

나주시가 추진 중인 체류형 관광정책 '나주 1박2득'이 시행 4개월 만에 지역 내 소비 10억5000만 원을 창출하며 관광객 유치와 상권 활성화 성과를 내고 있다고 29일 밝혔다.

남도의병역사박물관을 방문한 관광객. [사진=나주시] 2026.06.29 ej7648@newspim.com

나주시에 따르면 관외 관광객 3090개 팀에 여행 인센티브 2억 6000만 원이 지원됐으며 관광객이 지역에서 추가로 지출한 금액은 약 7억9000만 원으로 집계됐다. 총 소비 규모는 약 10억 5000만 원으로 인센티브 대비 약 4배 수준의 경제효과가 발생한 것으로 분석됐다.

소비는 숙박업소와 음식점, 관광·체험시설, 특산품 판매점 등으로 확산되며 체류형 관광이 지역 상권 전반에 영향을 미친 것으로 나타났다.

참여자 만족도도 높게 나타났다. 938개 팀 대상 조사에서 94%가 여행에 만족한다고 응답했고 평균 만족도는 5점 만점에 4.7점이었다. 응답자의 92%는 인센티브가 나주 방문과 숙박 결정에 영향을 미쳤다고 답했다.

체류 확대 효과도 확인됐다. 응답자의 78%는 체류시간 또는 숙박일수 증가에 영향을 받았다고 밝혀 숙박 인센티브가 소비와 체류를 동시에 늘리는 요인으로 작용한 것으로 분석됐다.

현장 후기에서는 숲길과 역사문화 자원, 지역 음식, 숙박 환경 등이 주요 장점으로 꼽혔다. 가족·연인·지인 단위 관광객들은 인센티브를 음식점과 카페 등에서 사용하며 체류 만족도가 높아졌다는 반응을 보였다.

나주시는 '2026 나주방문의 해'를 계기로 해당 정책을 확대해 관광객 체류와 지역 소비를 연계하는 관광 구조를 강화할 방침이다. 윤병태 시장은 "체류형 관광을 기반으로 지역 상권에 활력을 더하고 관광과 경제가 함께 성장하는 기반을 마련하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com