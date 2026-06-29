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'숫자가 보여준 동해시의 딜레마'...줄어드는 인구, 늘어나는 자영업

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AI 핵심 요약

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  • 동해시가 최근 5년간 인구 감소 속에서도 숙박·음식·개인서비스업 등 자영업·서비스업이 꾸준히 늘어났다.
  • 고령층 증가는 돌봄·여가·복지 서비스 확대를 이끌었지만 제조·고임금 일자리는 줄어 자영업 과밀·일자리 질 저하 우려가 커졌다.
  • 동해시는 동해페이 확대·소상공인 지원·디지털 전환·신산업 유치 등을 통해 취약한 서비스업 중심 구조를 다층적 지역 산업 생태로 바꾸려 하고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

0~39세와 40대 인구 감소 폭 커...청년·정주층 기반 약화 양상 뚜렷

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 인구는 줄고 고령층은 늘어나는 가운데 동해시에서는 숙박·음식·개인서비스업 등 자영업과 서비스업이 오히려 증가하고 있다. 인구·사업체 통계는 생활경제를 떠받치는 서비스업의 확대와 동시에 과밀 경쟁과 일자리 질 저하 위험이 함께 커지는 '양면성'을 선명하게 드러내고 있다.

동해시 동쪽바다 중앙시장.[사진=동해시] onemoregive@newspim.com

동해시는 인구 감소와 고령화 속에서도 건설·도소매·숙박·개인서비스업 등이 꾸준히 늘어나며 지역경제를 지탱하는 독특한 구조를 보이고 있다. 그러나 인구 기반이 줄어드는 가운데 자영업과 서비스업 비중이 커지는 흐름이 장기적으로는 '과당 경쟁·일자리 질 저하'로 이어질 수 있다는 경고등이 켜졌다.

최근 5년간 동해시 인구는 9만81명에서 8만6333명으로 감소했다. 특히 0~39세와 40대 인구 감소 폭이 커 지역의 청년·정주층 기반이 약화되는 양상이 뚜렷하다.

20·30대 인구 축소는 소비·문화·혁신 역량 약화로 이어질 수 있고 40대 감소는 자영업·중소기업·공공서비스 분야에서 중간 관리자·경험 인력 부족을 초래할 수 있다. 고령층 비중이 커지면서 돌봄·복지 수요는 증가하지만 노동·소비 기반은 동시에 줄어 '지역경제의 허리'가 약해지는 구조를 보이고 있다.

사업체·종사자 통계를 보면 자영업·서비스업은 오히려 늘고 있다. 숙박·음식점업 사업체 수는 2243개에서 2290개로 종사자 수는 4471명에서 4857명으로 증가했다.

협회·단체·수리·기타 개인서비스업 사업체도 1048개에서 1262개로 늘어 생활형 서비스·자영업 생태가 확대되는 모습이다. 예술·스포츠·여가 관련 서비스업 역시 241개에서 261개로 증가해 고령층·관광객·시민의 여가 수요 확대를 뒷받침하고 있다.

인구 구조상 60~79세, 80대 이상이 늘어나는 만큼 돌봄·여가·의료·복지 서비스업 확대는 자연스러운 흐름으로 해석된다.

동해시 묵호 야시장.[사진=동해시청]

문제는 이 흐름이 자칫 '영세 자영업 과밀 경쟁'으로 이어질 수 있다는 점이다. 청년·가구가 줄어드는 가운데 소상공인·서비스업이 늘면, 객단가·매출이 낮은 상태에서 업체만 많아지는 구조가 고착되기 쉽다.

제조·정보통신·전문·과학·기술 서비스업 등 상대적으로 임금·생산성이 높은 산업 비중은 여전히 제한적이며 제조업 사업체 수는 감소 추세를 보이고 있다. 동해 앞바다·항만·관광 자원이 양질의 일자리·소득·인구 증가로 연결되지 못할 경우 서비스업·자영업 의존 경제의 취약성만 부각될 수 있다는 우려가 제기되는 시점이다.

동해시는 이미 민생경제 활성화 대책을 통해 동해페이 확대, 청년 공간·서비스 확충, 소상공인 카드 수수료 지원, 전통시장 문화관광형 시장 육성, 온라인 판로 강화, 제조업체 디지털·AI 전환 지원 등을 추진하고 있다.

이는 자영업·서비스업을 단순 생계형이 아닌 '자생력 있는 소상공인·중소기업 생태'로 전환하려는 시도로 평가되고 있지만 단기 소비 진작·보조에 그치지 않고 상권 경쟁력 강화·디지털 전환·브랜딩·네트워크 강화 등 구조 개선과 결합될 때 효과가 커질 것이라는 지적이다.

첫 번째 과제는 자영업·서비스업 과밀 경쟁을 완화하고 구조조정을 부드럽게 관리하는 일이다. 업종별 수급·상권 분석에 기반한 창업·폐업 컨설팅, 업종 전환 지원, 골목상권 경쟁력 강화 정책을 통해 "많지만 취약한" 자영업 구조를 "적절하고 튼튼한" 구조로 바꾸는 섬세한 개입이 필요하다.

상가 공실 관리, 공동마케팅·공동브랜딩, 공유주방·공유매장 등 모델을 도입해 비용을 줄이면서도 매출 안정성을 높이는 방안도 함께 거론된다.

두 번째 과제는 민생경제 대책을 단기 지원에 그치지 않고 구조 개선과 연결하는 것이다. 지역 화폐·카드 수수료 지원·임대료 지원 등은 단기 연명 효과는 크지만 생산성·경쟁력 개선과 결합되지 않으면 '지원이 끊기면 다시 위기'라는 악순환을 반복할 수 있다.

도째비골 스카이밸리.[사진=동해시] 2025.10.22 onemoregive@newspim.com

따라서 디지털 전환, 온라인 판매 역량 강화, 브랜드·디자인 개선, 공동물류·공동구매망 구축 등과 패키지로 설계해 "지원받는 자영업"이 아닌 "스스로 버는 자영업"으로 전환하는 것이 관건으로 꼽힌다.

세 번째 과제는 서비스·자영업 경제를 떠받칠 '기반 산업'을 확충하는 일이다. 제조·물류·에너지·콘텐츠·관광 등에서 고임금·정규직 일자리를 늘리지 못하면 인구 유출·청년 이탈·가구 감소를 되돌리기 어렵기 때문이다.

항만·해양·관광 자원을 활용한 신산업·기업 유치, 공공·민간 합작 프로젝트, 지역대학·연구기관과 연계된 혁신 일자리 창출이 동시에 추진돼야 "서비스업·자영업 중심 구조"가 "다층적 지역 산업 생태"로 전환될 수 있다는 분석이다.

경제 전문가들은 동해시의 최근 5년간 인구 변화 및 기업체 변화 데이터를 두고 "고령화·인구 감소·서비스업 편중이라는 구조적 위험 신호가 이미 분명하게 나타나고 있다"며 "지금 추진 중인 민생경제 정책과 산업 구조 전환 전략이 자영업·서비스업 중심 구조를 튼튼한 지역 산업 생태로 바꿀 수 있을지는 앞으로 몇 년이 분수령이 될 것"이라고 진단하고 있다.

onemoregive@newspim.com

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李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41
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"미·이란, 상호 공격 중단 합의" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란이 상호 군사 공격을 중단하기로 합의하고, 호르무즈 해협 통항 문제를 논의하기 위해 이번 주 카타르에서 고위급 회담을 개최하기로 했다. 28일(현지시각) 미국 인터넷 매체 악시오스는 미국의 한 고위 당국자를 인용, 양국이 모든 군사 행동을 중단하기로 합의했으며, 30일 카타르 수도 도하에서 실무 협상을 이어갈 예정이라고 보도했다. 이번 합의는 휴전 체결 이후 불과 11일 만에 양측이 다시 공습을 주고받으며 긴장이 고조된 가운데 나온 것이다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 필요할 경우 군사작전을 재개해 "끝까지 마무리하겠다(complete the job)"고 경고하면서 중동 정세는 다시 불안정한 모습을 보였다. 최근 충돌은 전쟁 종식을 위해 체결된 양해각서(MOU)의 해석 차이에서 비롯된 것으로 전해졌다. 핵심 쟁점은 세계 원유 수송의 핵심 길목인 호르무즈 해협의 통항 관리 방식이었다. ◆ 호르무즈 통항 정상화 논의…핫라인 구축도 추진 미국 고위 당국자는 악시오스에 "모든 군사적 행동(kinetic activity)을 중단하기로 결정했다"고 밝혔다. 또 다른 당국자는 "당분간 양측 모두 추가 군사 행동을 자제할 것"이라며 "민간 선박들은 호르무즈 해협을 자유롭게 통항할 수 있을 것"이라고 설명했다. 협상 내용을 잘 아는 또 다른 소식통 역시 이번 주 회담 개최 사실을 확인했다. 양측이 합의한 MOU에 따르면 이란은 상선들의 안전한 통항을 보장하기 위해 최선의 노력을 기울이기로 했으며, 이에 상응해 미국은 이란 항만에 대한 봉쇄 조치를 해제했다. 지난주 스위스에서 열린 협상에서는 JD 밴스 미국 부통령이 이끄는 대표단이 이란과 미국 군 및 이슬람혁명수비대(IRGC) 간 직통 연락망(핫라인)을 구축하기로 합의했다. 해당 핫라인은 호르무즈 해협을 통과하는 선박 운항을 실시간으로 조율하기 위한 장치다. 다만 지난 주말 기준으로도 핫라인은 아직 가동되지 않았으며, 이란은 다시 선박들이 자국과 운항 일정을 조율해야 한다고 주장하면서 긴장이 재차 고조된 바 있다. 당초 이번 회담은 스위스에서 이란 핵 프로그램을 논의하기 위해 예정됐으나, 최근 군사적 긴장이 격화되면서 장소가 카타르로 변경됐고 의제 역시 호르무즈 해협 문제로 옮겨진 것으로 알려졌다. 미국 측에서는 기술협상팀을 이끄는 닉 스튜어트가 참석할 것으로 예상된다. 백악관은 이번 회담과 관련한 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다. ◆ 이란 외무, 호르무즈 배타적 통제권 주장… 트럼프 위협 일축 앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관은 현지시간 28일 이라크 바그다드에서 열린 이라크 외무장관과의 공동 기자회견에서 호르무즈 해협에 대한 배타적이고 전면적인 통제권이 자국에 있다고 주장하며, 미국의 어떤 위협에도 굴하지 않을 것이라고 밝혔다. 워싱턴포스트 등에 따르면 아라그치 장관은 "호르무즈 해협의 관리와 해상 교통의 완전한 복구는 이란의 관할(책임) 하에 있다"며 "다른 어떤 국가나 단체도 이 문제에 대한 책임이나 권한을 갖고 있지 않다"고 강조했다.  이어 "기존 합의와 상충되는 개입이나 새로운 체제를 만들려는 시도는 상황을 더 복잡하게 만들고, 해협의 정상화 복귀를 지연시키는 한편 긴장을 고조시킬 뿐"이라고 말했다 미국 성조기와 이란 국기. [사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-06-29 05:44

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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