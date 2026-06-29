종합특검, 김기현·권영진·윤상현 추가 입건…"尹체포 방해에 적극적 역할"

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채증 영상 분석…영장 집행 방해 의원 확인, 특수공무집행방해

24일 출석요구서 발송했지만 "응하겠다는 답변 아직 없어"

"자발적 출석 기다리는 상황…수사 기간 종료 즈음 처리 여부 결정"

[과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 2차 종합특별검사팀(종합특검)이 윤석열 전 대통령 체포영장 집행 방해 의혹과 관련해 김기현·권영진·윤상현 국민의힘 의원을 추가 입건했다.

권영빈 특별검사보는 29일 경기 과천시 종합특검 사무실에서 열린 정례브리핑에서 "2025년 윤석열 전 대통령에 대한 체포영장 집행 당시 관련 채증 영상을 분석하고 추가 수사를 통해 체포영장 집행을 방해한 나경원 등 국회의원이 있음을 확인했다"고 밝혔다.

2차 종합특별검사팀(종합특검)이 윤석열 전 대통령 체포영장 집행 방해 의혹과 관련해 김기현·권영진·윤상현 국민의힘 의원을 추가 입건했다고 29일 밝혔다. 사진은 김기현 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌DB]

이어 "체포 방해 행위가 확인된 국민의힘 의원 중 SNS나 언론 인터뷰를 통해 공수처의 수사권 및 영장 집행의 부당성을 적극 주장하는 등 범행의 주도적인 역할을 수행한 김기현, 권영진, 윤상현 의원에 대해 추가 입건했다"고 밝혔다.

이들의 혐의는 특수공무집행방해다. 종합특검은 지난 24일 이들에게 출석요구서를 발송했다.

다만 권 특검보는 "현재까지 답변을 하겠다, 출석하겠다는 응답은 없었다"고 밝혔다.

앞서 종합특검은 가장 먼저 나경원 의원을 특수공무집행방해 혐의 피의자로 입건하고 지난 19일 소환조사를 통보했지만, 나 의원 측에서는 날짜를 특정하지 않은 채 서면으로 답변을 제출하겠다는 입장을 밝혔다고 전했다.

권 특검보는 이날 "나 의원 측이 서면 질의서에 답변하겠다고 했는데 제출되지 않았다. 기다리고 있다"며 "국회의원들의 강제 소환까지는 염두에 두고 있지 않기 때문에 자발적인 출석이나 서면 답변서를 기다리고 있는 것"이라고 설명했다.

그러면서 "수사 기간 종료 즈음 그동안의 수사 내용을 검토한 후 처리 여부를 결정할 예정"이라고 덧붙였다.

yek105@newspim.com