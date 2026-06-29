우승희 영암군수, 덕진면 고구마밭 침사지 점검…장마 대비 총력

AI 핵심 요약beta
- 영암군이 29일 덕진면 고구마 재배지 침사지를 점검했다.
- 집중호우 시 토사 유출 피해 예방 위해 침사지와 배수로 정비 상황을 확인했다.
- 영암군은 농가와 협력해 침사지 관리·현장 예찰을 강화할 방침이다.
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[영암=뉴스핌] 조은정 기자 = 우승희 전남 영암군수가 장마철을 앞두고 고구마 재배지 침사지 관리 점검에 나섰다.
영암군은 여름철 장마와 집중호우에 대비해 덕진면 고구마 재배지를 방문하고 침사지 관리 실태를 점검했다고 29일 밝혔다.
이번 점검은 집중호우 시 경사지 고구마 밭에서 발생하는 토사가 도로와 하천, 인근 농경지로 유입되는 피해를 막기 위해 마련됐다.
군은 고구마 주산지인 덕진면을 중심으로 침사지 유지 상태와 배수로 정비 상황을 확인하고 재해 대응 체계를 점검했다.
침사지는 빗물과 함께 유실되는 토사를 일시적으로 가둬 침전시키는 시설로, 토양 유실 방지와 농경지 보호에 핵심 역할을 한다. 영암군은 고품질 황토고구마 생산 기반을 유지하고 토사 유출을 줄이기 위해 주요 재배 농가와 협력해 침사지 설치와 정비를 지속해왔다.
우승희 군수는 "농가의 자발적인 침사지 관리가 토사 유출을 막는 핵심"이라며 "장마 전 취약지역을 집중 점검해 집중호우 피해를 최소화하겠다"고 말했다.
영암군은 앞으로도 덕진면 등 주요 재배지역을 중심으로 침사지 관리와 배수로 정비를 이어가고 장마철 현장 예찰을 강화할 방침이다.
ej7648@newspim.com