평택도시공사, 익수사고 대비 구조훈련 실시…초기 대응 능력 강화 기대

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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택도시공사가 수영장 내 안전사고 발생 시 이용객의 생명을 지키기 위한 실전 대응 체계 구축을 위해 팽성청담스포츠센터에서 '익수자 구조대응 훈련'을 실시했다

29일 공사에 따르면 이번 훈련은 수영장 안에서 응급상황이 발생했을 때 구조와 신고, 응급처치, 현장 통제가 유기적이고 신속하게 이루어질 수 있도록 실제 상황을 가정해 진행됐다.

평택도시공사, 익수사고 대비 구조훈련 기념촬영 모습[사진=평택도시공사]

훈련은 익수자를 발견한 즉시 물 밖으로 구조하는 것을 시작으로 119 신고와 동시에 다른 이용객들을 퇴수시키고 현장을 통제하는 방식으로 실시됐다.

이어 심폐소생술(CPR) 실시, 자동심장충격기(AED) 사용, 119 구급대 인계까지 응급상황 대응 전 과정이 순차적으로 점검됐다.

특히 비상방송을 통한 신속한 상황 전파, 비상출입구 개방, 구급차 진입동선 확보 등 실제 사고 발생 시 혼란을 최소화하기 위한 세부 대응 사항들도 점검했다.

공사는 이번 훈련에서 도출된 결과를 바탕으로 비상상황 대응 매뉴얼을 지속적으로 보완하고 체계화할 계획이다.

팽성청담스포츠센터 관계자는 "수영장 안전사고는 초기 대응이 생명을 가르는 만큼 반복적인 실전 훈련을 통해 직원들의 현장 대응력을 높이겠다"고 전했다.

팽성청담스포츠센터는 올해 하반기에도 익수자 구조훈련과 응급상황 대응훈련을 지속적으로 실시해 수영장 안전관리 역량을 한층 더 강화할 예정이다.

krg0404@newspim.com