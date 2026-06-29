국가유산청, 통영 수우도 해안 복합 지형 천연기념물 지정 예고

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백악기 지형, 다양한 침식 기작 동시 관찰

30일 의견 수렴 후 천연기념물 최종 결정

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 통영 수우도 해안에 형성된 복합 지형이 천연기념물로 지정 예고되며 보존 가치가 주목받고 있다.

경남도는 국가유산청이 통영시 사량면 돈지리 수우도 남쪽 해안 절벽과 인근 딴독섬 일대 약 150m 구간에 분포한 '통영 수우도 풍화혈'을 천연기념물로 지정 예고했다고 29일 밝혔다.

경남 통영시 딴독섬 풍화혈 전경[사진=경남도] 2026.06.29

해당 지형은 백악기 후기 화산활동으로 형성된 사량도응회암을 기반으로 풍화혈(타포니), 파식와(노치), 돌개구멍(포트홀)이 한 곳에 복합적으로 발달한 사례다. 암석 표면이 벌집처럼 움푹 파인 풍화혈을 비롯해 해안 침식 지형이 동시에 관찰되는 국내에서도 드문 유형으로 평가된다.

사량도응회암의 다공성과 불균질한 구조가 염풍화와 파랑, 와류에 의한 침식 작용과 결합하면서 독특한 해안 미지형을 형성한 것으로 분석된다. 이 과정은 화산활동 이후 지형이 변화해 온 과정을 보여주는 사례로 지질학적 의미가 크다.

풍화혈의 초기 생성 단계부터 대형화와 결합 단계까지의 변화 양상이 연속적으로 확인되는 점도 특징이다. 암석 특성과 지형 형성 간의 관계를 보여주는 학술 자료로서 가치가 높고, 경상분지 화산활동과 지형 진화의 연계성을 이해하는 데에도 활용 가능하다는 평가다.

동일 지점에서 다양한 형성 기작의 지형이 함께 나타나고 원형이 비교적 잘 유지돼 희소성과 보존 가치가 크다는 점도 지정 배경으로 꼽힌다.

국가유산청은 예고 이후 30일간 의견을 수렴한 뒤 국가유산위원회 지질명승·조경분과 심의를 거쳐 수우도 풍화혈의 천연기념물 지정 여부를 최종 결정할 예정이다.

news2349@newspim.com