[인터뷰] "첫째도 둘째도 경제"…이정학 동해시장 당선인, 산업구조 재설계 예고

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 이정학 동해시장 당선인이 취임 후 4년간의 시정 최우선 과제로 '경제 재구조화'를 제시하며, 기업 유치와 항만·배후단지 활용 전략을 통해 동해시 산업 기반을 재편하겠다는 구상을 밝혔다.

이 당선인은 29일 뉴스핌과의 인터뷰 전반에서 "첫째도 경제, 둘째도 경제, 셋째도 경제"를 반복하며 재정 기반 확충을 모든 정책의 전제조건으로 제시했다.

그는 "경제가 서야 복지·교육·의료가 가능하다"며 시 재정과 민간 투자를 결합한 성장 전략을 우선 추진하겠다고 밝혔다.

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 이정학 동해시장 당선인이 민선9기 시정 운영에 대해 설명하고 있다. 2026.06.29 onemoregive@newspim.com

항만 물동량 감소와 기존 산업 인력 재배치 문제와 관련해 그는 "항만과 연계된 신규 기업 유치를 통해 노조원 등 기존 인력을 흡수하는 방안을 협의 중"이라며 산업 전환 과정에서 발생하는 고용 충격을 최소화하겠다는 입장을 밝혔다.

동해신항 배후단지와 관련해 이 당선인은 "법적·물량·면적 제약을 감안할 때 기존 계획만으로는 단기간 성과를 기대하기 어렵다"고 진단했다. 그는 "장기 프로젝트에만 재정을 묶어둘 수 없다"며 "현실적인 범위에서 물류·공장 기능을 병행할 수 있도록 구조를 재검토하겠다"고 밝혔다.

또한 수소 관련 등 기존 신산업 구상에 대해서는 "10~20년을 보고 가야 하는 정책"이라며 "단기적으로 시민 체감도가 낮을 수 있다"고 인식하면서 단기 성과와 중장기 전략을 병행하는 방식으로 정책 포트폴리오를 조정하겠다는 의지를 드러냈다.

망상지구와 관련해 이 당선인은 "경제자유구역 해제 여부를 포함해 다양한 옵션을 열어둔 상태"라며 지자체 주도 개발 가능성도 검토하고 있음을 시사했다.

그는 "현재 사업자 지연 상황을 '시민이 알아야 할 문제'로 보고 있다"며 향후 법적 쟁점과 향후 시나리오를 공개하고 시민 의견을 수렴하겠다고 했다.

경제자유구역 제도 측면에서 그는 "지자체 SPC를 통한 직접 개발이나 기존 사업자 정리에 따른 재구조화 등 제도적 수단을 적극 활용할 필요가 있다"는 인식을 드러내 동해시의 '정책 주도권 회복'을 중점 과제로 삼고 있음을 보여줬다.

공무원 조직 운영에 대해 이 당선인은 "공무원이 일을 잘할 수 있는 환경을 만드는 것이 시장의 역할"이라며 '기강 잡기'보다는 신뢰 형성과 소통에 방점을 찍었다. 취임 초기 3~6개월 동안에는 세대별·직급별 간담회와 비공식 소통을 통해 공무원 조직의 요구와 불만을 직접 청취하겠다고 밝혔다.

인사에 대해서는 "원칙에 따른 인사를 하되 정해진 승진 순서를 최대한 존중해 조직 안정성을 확보하겠다"며 필수 보직 공백을 신속히 보완하는 '소폭·맞춤형 인사'를 우선 추진하겠다고 했다.

국비 확보와 관련해 그는 "취임 직후 세종시를 방문해 중앙부처 네트워크를 점검하겠다"며 도로·항만·응급의료체계 등 핵심 인프라 사업을 대상으로 한 국비 확보를 최우선 과제로 제시했다.

또한 동해 출신 중앙부처 인사들과의 인연을 언급하면서 "4년 동안 최소 1조원 수준의 재원 확보를 목표로 삼고 있다"고 밝혀 공격적인 재정 동원 계획을 예고했다.

기업에 대해서는 "별도의 기부나 후원을 요구하지 않겠다"며 "다만 법인세·지방세 등 '어차피 내야 할 세금'을 동해시에 귀속시키도록 세무·행정 지원을 제공하겠다"고 말했다. 이러한 구조를 통해 지역 세수 자립도를 높이고 추가 세수는 골목상권·복지·교육 인프라 등으로 재투자하겠다는 구상이다.

이 당선인은 지역 상권 활성화에 대해 "관광과 연계한 거리 브랜드화가 필요하다"며 해변과 연계된 '먹거리·산책 거리'를 중심으로 상인조직 구성, 환경정비, 교통·보행 인프라 개선을 지원하겠다고 밝혔다. 민간이 자발적으로 제안한 상인회 조직과 거리 브랜드 구상에 대해서도 "시가 할 수 있는 지원수단을 검토하겠다"며 민관 협력형 상권 정책 방향을 제시했다.

데이터센터 등 첨단 인프라에 대해 그는 "직접 고용 효과는 제한적일 수 있지만 하청·운영·보안 등 파생 일자리와 지방세 기반 확대 측면에서 의미가 크다"고 평가했다. 또한 "AI·데이터센터는 단순 공장이 아니라 교육·관광 소재로도 활용 가능하다"며 견학·체험 프로그램과 연계한 '미래 산업 교육·관광' 모델을 구상 중이라고 밝혔다.

이정학 당선인은 "동해시민이 손해 보는 갈등은 만들지 않겠다"며 광역·중앙과의 협력 구조를 전제로 한 '정책 연합형' 시정을 지향하겠다는 입장을 분명히 했다.

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