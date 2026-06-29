윤건영 "기말평가, 성적 아닌 성장 과정…현장 체감 정책으로 완성"

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 윤건영 충북교육감은 29일 "기말 평가는 단순한 성적 확인이 아니라 학생의 성장을 점검하고 다음 배움을 준비하는 과정"이라며 "평가 결과가 학생 맞춤형 지원으로 이어지도록 해야 한다"고 강조했다.

윤 교육감은 이날 열린 주간 정책 회의에서 1학기 평가 운영과 관련해 "평가의 공정성을 철저히 확보하는 한편 학생이 자신의 학습 과정을 돌아보고 성장 방향을 설계할 수 있도록 학교가 역할을 해야 한다"고 주문했다.

윤건영 충북교육감. [사진=뉴스핌DB]

이어 "시험 기간은 학생뿐 아니라 학부모에게도 부담이 큰 시기"라며 "학교가 가정과 긴밀히 소통해 결과 중심이 아닌 성장 중심의 교육 문화를 만들어야 한다"고 덧붙였다.

윤 교육감은 민선 4기 이후 추진될 '제2기 공감·동행 교육' 방향과 관련해서는 "새로운 정책을 늘리는 데 집중하기보다 그간 추진해 온 정책을 점검하고 다듬는 데 방점을 둬야 한다"고 했다.

그러면서 "각 부서는 유사·중복 사업이나 불필요한 행정 절차가 없는지 면밀히 점검하라"고 지시했다.

또 "정책의 해답은 언제나 학교 현장에 있다"며 "학생·교직원·학부모는 물론 교육지원청과 직속 기관 등 다양한 의견을 반영해 학교가 실제로 체감할 수 있는 정책으로 완성해야 한다"고 강조했다.

윤 교육감은 "충북 교육이 지향해야 할 기준은 교육 가족과 도민의 눈높이"라며 "현장의 목소리를 충분히 반영해 함께 만들어가는 정책이 지역 교육의 경쟁력을 높이는 핵심"이라고 말했다.

baek3413@newspim.com