충북도, 청주공항 '제2 관문' 승부수…관광·물류·개발·인프라 4축 총동원

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국토부 공항계획 반영 총력전… "공항 넘어 경제권으로 확장"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도가 청주국제공항을 중부권 핵심 거점이자 '대한민국 제2 관문 공항'으로 키우기 위한 전략을 한층 구체화하고 있다.

단순한 시설 확충을 넘어 관광·물류·산업이 결합된 '공항 경제권' 구축에 초점을 맞춘 점이 특징이다.

청주국제공항. [사진=뉴스핌DB]

충북도는 29일 이복원 경제부지사 주재로 청주공항 활성화 태스크포스(TF) 점검회의를 열고 핵심 사업 추진 상황과 향후 실행 전략을 집중 논의했다.

이날 회의의 가장 큰 변화는 '소그룹 실무 체제'다.

기존 부서 중심 논의에서 벗어나 관광, 물류, 주변 개발, 인프라 확충 등 4대 핵심 과제를 중심으로 팀을 재편했다.

행정 내부 칸막이를 낮추고 정책 실행 속도를 끌어올리겠다는 의도가 깔려 있다.

분야별로는 보다 현실적인 방안들이 논의됐다.

관광 부문에서는 외국인 방문객 확대를 위해 K-뷰티와 의료 관광을 연계한 맞춤형 콘텐츠 개발이 거론됐다.

단순 방문을 넘어 체류형 소비를 유도하겠다는 전략이다.

물류 분야에서는 항공 화물 수요를 끌어내기 위한 지자체의 적극적 역할과 함께 항공 물류망 확장 필요성이 제기됐다.

공항 주변 개발도 속도를 낼 전망이다.

에어로폴리스 3지구 확장을 통해 산업 기반을 넓히고 기업 유치를 강화하는 방안이 논의됐다.

인프라 측면에서는 민간 전용 활주로 신설과 도로·철도 등 연계 교통망 확충을 선제적으로 준비하는 데 의견이 모였다.

충북도는 특히 올 하반기 발표 예정인 국토교통부의 '제7차 공항개발 종합계획'에 청주공항 관련 핵심 사업을 반영하는 데 행정력을 집중하고 있다.

정부 계획 확정 이후에는 보다 구체화된 지역 발전 청사진을 도민들에게 제시하겠다는 구상이다.

이복원 경제부지사는 "공항을 단순한 교통 시설로 보는 접근에서 벗어나 산업과 관광, 물류가 결합된 경제 플랫폼으로 발전시켜야 한다"며 "청주공항이 중부권 거점 공항을 넘어 국가 차원의 제2 관문 역할을 수행할 수 있도록 역량을 집중하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com