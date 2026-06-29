기도산업, 증권신고서 제출

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 고기능성 우븐 의류 제조 전문기업 기도산업이 26일 금융위원회에 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 제출했다고 29일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 공모를 통해 총 170만주를 내놓으며, 1주당 공모희망가는 2만4800원~2만8400원으로 책정했다. 총 공모금액은 422억원~483억원에 달한다. 상장주관사는 미래에셋증권이 맡는다.

기도산업은 25일 한국거래소로부터 상장을 위한 예비심사 승인을 받았으며, 향후 수요예측과 일반 청약을 거쳐 코스닥 시장 입성을 추진할 예정이다.

기도산업 로고. [사진=기도산업]

기도산업은 모터사이클 웨어와 고기능성 아웃도어 의류 제조 분야에서 46년의 업력을 보유했다. 모터사이클용 기능성 의류에서 축적한 정밀한 제조 공정 노하우를 바탕으로 고난도 봉제 기술과 특수 기능성 소재 가공 기술을 갖췄다. 특히 고어텍스(Gore-Tex) 라이선스를 보유하며 글로벌 브랜드 기업들과 파트너십을 유지하고 있다.

글로벌 생산 네트워크도 강점이다. 한국 본사를 중심으로 베트남(빈·하노이), 미얀마(양곤), 방글라데시(다카), 인도네시아(물리아·자야) 등 4개국 6개 생산법인을 운영 중이다. 이를 통해 지정학적 리스크를 최소화하고 최적화된 물류 공급망을 구축했다.

2025년 기도산업의 연결 기준 연간 매출액은 3466억원, 영업이익은 322억원으로 집계됐다. 이는 전년 대비 각각 27.3%, 25.0% 성장한 수치며, 영업이익률은 9.3%를 기록했다.

기도산업 관계자는 "해외 생산법인과 1만3천여 명의 현지 인력을 표준화된 시스템으로 운영하는 것이 지속적 성장의 핵심 경쟁력"이라며 "이번 상장을 통해 방글라데시 신규 생산거점 건립을 완성하고 스마트 팩토리와 AI 기반 생산 인텔리전스에 투자해 생산성 향상과 불량률 절감을 달성할 계획"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com