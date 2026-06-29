BMW그룹코리아, 서울역·영종도에 400kW 충전 거점 구축

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800V 전기차 기준 80kWh 배터리 10~80% 8.5분 충전

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = BMW그룹코리아가 국내 최초로 공용 400kW 초급속 충전기를 운영한다. 전기차 충전 인프라의 양적 확대를 넘어 충전 속도와 편의성을 높인 프리미엄 충전 경험을 강화한다는 전략이다.

충전 중인 BMW IX3. [사진=BMW코리아]

BMW그룹코리아는 서울역 인근 BMW 차징 허브 라운지와 인천 영종도 BMW 드라이빙 센터에 400kW 초급속 충전기 총 4기를 설치하고 본격 운영을 시작한다고 29일 밝혔다.

이번에 설치된 400kW 초급속 충전기는 기존 100~200kW급 급속 충전기보다 2~4배 높은 출력을 낸다. 더 뉴 BMW iX3와 같은 800V 고전압 아키텍처 전기차의 경우 80kWh급 배터리 기준 충전량 10%에서 80%까지 약 8.5분 만에 충전할 수 있다.

400V 아키텍처 전기차도 이용할 수 있다. BMW그룹코리아는 충전기 최대 전류를 500A까지 확대해 400V급 차량에서도 최대 가용 출력을 약 200kW까지 끌어올렸다. 이를 통해 기존 대비 충전 소요 시간을 약 1.7배 단축할 수 있다는 설명이다.

기술 안정성도 강화했다. 고출력 충전 과정에서 발생하는 발열을 줄이기 위해 수랭식 냉각 시스템을 병행 적용했다. 이를 통해 케이블과 커넥터 과열을 방지하고 출력 저하 없이 고출력 충전 성능을 유지할 수 있도록 했다.

정숙성과 안전성도 고려했다. BMW그룹코리아는 초급속 충전기 작동 소음을 65dB 이하로 낮췄고, 출력 과전압·과전류 보호 시스템, 누설 감지, 케이블 과열 감지, 냉각 이상 감지 장치, 비상 정지 버튼 등 보호 시스템을 적용했다.

BMW그룹코리아는 2022년 말부터 공공 개방형 프리미엄 충전소인 BMW 차징 스테이션을 전국에 순차적으로 열고 있다. 2023년에는 중장기 충전 인프라 확장 프로젝트 '차징 넥스트'를 발표했다.

현재까지 전국에 총 3030기의 전기차 충전기를 설치했으며, 올해 안에 4000기까지 확대할 계획이다. BMW그룹코리아는 라운지형 충전 공간인 BMW 차징 허브 라운지와 ESG 차징 스테이션 등을 통해 국내 전기차 충전 인프라 고도화를 이어가고 있다.

chanw@newspim.com