BMW그룹코리아, 서울역·영종도에 400kW 충전 거점 구축

AI 핵심 요약beta
- BMW그룹코리아가 29일 서울역·영종도에 국내 최초 400kW 초급속 충전기 4기를 설치해 운영을 시작했다
- 해당 충전기는 최대 500A·200kW까지 지원해 800V·400V 전기차 충전 시간을 기존 대비 최대 4배까지 단축했다
- 수랭식 냉각·다중 보호장치로 안전성과 정숙성을 강화했고 전국 충전기 4000기 확대 계획 속 프리미엄 인프라 고도화를 추진하고 있다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = BMW그룹코리아가 국내 최초로 공용 400kW 초급속 충전기를 운영한다. 전기차 충전 인프라의 양적 확대를 넘어 충전 속도와 편의성을 높인 프리미엄 충전 경험을 강화한다는 전략이다.
BMW그룹코리아는 서울역 인근 BMW 차징 허브 라운지와 인천 영종도 BMW 드라이빙 센터에 400kW 초급속 충전기 총 4기를 설치하고 본격 운영을 시작한다고 29일 밝혔다.
이번에 설치된 400kW 초급속 충전기는 기존 100~200kW급 급속 충전기보다 2~4배 높은 출력을 낸다. 더 뉴 BMW iX3와 같은 800V 고전압 아키텍처 전기차의 경우 80kWh급 배터리 기준 충전량 10%에서 80%까지 약 8.5분 만에 충전할 수 있다.
400V 아키텍처 전기차도 이용할 수 있다. BMW그룹코리아는 충전기 최대 전류를 500A까지 확대해 400V급 차량에서도 최대 가용 출력을 약 200kW까지 끌어올렸다. 이를 통해 기존 대비 충전 소요 시간을 약 1.7배 단축할 수 있다는 설명이다.
기술 안정성도 강화했다. 고출력 충전 과정에서 발생하는 발열을 줄이기 위해 수랭식 냉각 시스템을 병행 적용했다. 이를 통해 케이블과 커넥터 과열을 방지하고 출력 저하 없이 고출력 충전 성능을 유지할 수 있도록 했다.
정숙성과 안전성도 고려했다. BMW그룹코리아는 초급속 충전기 작동 소음을 65dB 이하로 낮췄고, 출력 과전압·과전류 보호 시스템, 누설 감지, 케이블 과열 감지, 냉각 이상 감지 장치, 비상 정지 버튼 등 보호 시스템을 적용했다.
BMW그룹코리아는 2022년 말부터 공공 개방형 프리미엄 충전소인 BMW 차징 스테이션을 전국에 순차적으로 열고 있다. 2023년에는 중장기 충전 인프라 확장 프로젝트 '차징 넥스트'를 발표했다.
현재까지 전국에 총 3030기의 전기차 충전기를 설치했으며, 올해 안에 4000기까지 확대할 계획이다. BMW그룹코리아는 라운지형 충전 공간인 BMW 차징 허브 라운지와 ESG 차징 스테이션 등을 통해 국내 전기차 충전 인프라 고도화를 이어가고 있다.
chanw@newspim.com