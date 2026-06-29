서부발전, 전력그룹사 최초 AI 문서작성 도입…'위피봇'과 연계

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

보고서 작성 효율 높이고 AI 기반 업무 확산

사규·법령·안전자료 연계…7월부터 전사 적용



[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국서부발전이 전력그룹사 최초로 생성형 인공지능(AI) 기반 문서작성 서비스를 전사에 도입한다.

서부발전은 자체 생성형 AI 챗봇 '위피봇(WeepyBot)'과 한글과컴퓨터의 AI 문서작성 지원 솔루션 '한컴어시스턴트'를 연계한 문서작성 서비스를 구축했다고 29일 밝혔다.

이번 서비스는 임직원의 보고서 작성 부담을 줄이고 문서 품질을 높이기 위해 마련됐다. 외부 AI 솔루션을 단순 활용하는 데 그치지 않고 위피봇에 축적된 내부 정보와 업무 지식을 연계해 서부발전 업무환경에 최적화한 것이 특징이다.

서부발전은 지난해 10월 기술 검증에 착수해 현장 의견 수렴과 성능 평가를 진행했으며, 지난 1월 도입을 결정했다. 따라서 오는 7월부터 전사 문서업무에 본격 적용할 예정이다.

위피봇·한글과컴퓨터 인공지능 문서작성 지원 솔루션 '한컴어시스턴트' 시행 모습 [자료=한국서부발전] 2026.06.29 gkdud9387@newspim.com

해당 서비스는 위피봇에 축적된 사규와 법령, 업무 절차서, 안전자료 등 내부 정보를 기반으로 문서작성에 필요한 자료를 제공한다. 임직원들은 보고서 작성 과정에서 관련 규정과 사례를 손쉽게 확인할 수 있어 보다 정확하고 효율적인 문서 작성이 가능할 것으로 기대된다.

서부발전은 이번 도입으로 문서 편집 시간을 단축하고 조직 내 문서작성 기준을 체계화하는 한편, 생성형 AI를 활용한 디지털 업무문화 정착에도 도움이 될 것으로 보고 있다.

서부발전 관계자는 "위피봇에 축적된 내부 지식과 AI 문서작성 기능을 연계해 업무에 활용할 수 있는 환경을 구축했다"며 "앞으로도 생성형 AI와 디지털 기술을 활용해 업무 효율을 높이고 일하는 방식을 지속적으로 개선해 나가겠다"고 말했다.

gkdud9387@newspim.com