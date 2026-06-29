6개 저축은행, 29일부터 중·저 신용자 위한 '중금리 생활안정대출' 출시

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신용평점 하위 50% 이하 중·저 신용자 대상

최대 1000만원, 금리 최저 5.9%~최고 15.27%

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 금융당국이 29일부터 신용평점 하위 50% 이하 중·저신용자를 위한 금리 5~15%대 '중금리 생활안정대출' 상품을 출시·판매된다고 밝혔다.

[사진=금융위원회]

이번 중금리 생활안정대출은 지난 4월 27일 '포용적 금융대전환 제4차 회의'에서 발표한 중금리대출 활성화 방안의 후속조치다. 이날 상품은 KB·OK·SBI·신한·예가람·한국투자저축은행에서 출시됐다.

중금리 생활안정대출은 중·저신용자의 자금 애로를 해소하기 위해 금융회사가 자체 신용으로 공급하는 중금리 신용대출 상품이다. 대출 취급 시점 기준 신용평점 하위 50% 이하 중·저신용자를 대상으로 한다.

차주별로 전 금융기관 합산 최대 1000만원까지 대출이 가능하며, 금융회사는 1000만원인 신용정보원 조회를 통한 차주별 동 대출 잔여 한도와 자체 산출 한도 중 적은 금액을 최종 한도로 부여한다.

금리는 1차 출시기관 기준 최저 5.9%에서 최고 15.27%로, 차주 신용도를 고려해 금융회사의 신용평가시스템에 따라 산출될 예정이다. 중·저신용자의 이자 부담을 완화하기 위해 동 대출 상품의 최고 금리를 기존 중금리대출 최고금리에 비해 1.24%p 인하했다.

한편, 해당 상품에 의해 대출시 1년 또는 대출 전액 상환 시기까지 주택을 구입하지 않겠다는 약정을 체결해야 한다. 이는 중·저신용자의 생활안정을 위한 자금이 주택 투기 자금으로 악용되는 것을 방지하기 위한 조치로, 약정 위반 시 대출금을 즉시 상환해야 하고 향후 3년간 주택 관련 대출 및 동 대출 이용이 제한된다.

신청자는 금융회사별 모바일 앱, 전화, 영업점 방문 등을 통해 신청할 수 있다. 토스, 카카오페이, 카카오뱅크, 네이버페이, 핀다, 뱅크샐러드와 같은 온라인 대출비교 플랫폼에서도 금리 비교 및 신청이 가능하다.

이날 금융위원회 김진홍 금융산업국장은 신한저축은행 영업점 창구를 점검하며 "가계대출 총량규제 인센티브 등 제도적 지원이 뒷받침되는 만큼 금융회사들이 자체 신용평가시스템을 고도화해 실질적인 금리 인하 혜택이 차주들에게 돌아갈 수 있도록 노력해달라"고 당부했다.

dedanhi@newspim.com