동화약품, 신임 생건마케팅부문장에 김지윤 이사 선임

AI 핵심 요약beta
- 동화약품이 29일 김지윤 이사를 생건마케팅부문장으로 선임했다.
- 김지윤 이사는 LG생활건강·셀트리온스킨큐어·에이블씨엔씨·종근당건강 등에서 화장품 마케팅을 담당했다.
- 앞으로 동화약품 뷰티·건강기능식품 브랜드 전략과 마케팅을 총괄할 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동화약품은 신임 생건마케팅부문장에 김지윤 이사를 선임했다고 29일 밝혔다.
생건마케팅부문은 생활건강본부 산하 조직으로, 뷰티마케팅팀과 건강기능식품마케팅팀을 총괄한다.
김 이사는 2008년 LG생활건강 색조BM 파트장을 시작으로 셀트리온스킨큐어와 에이블씨엔씨 미샤 등을 거치며 색조와 스킨케어 등 다양한 화장품 브랜드의 마케팅을 담당했다.
이어 2020년 종근당건강 화장품사업부문 이사로 합류해 제약 계열사의 화장품 사업을 이끌었다.
김 이사는 앞으로 동화약품의 뷰티와 건강기능식품 브랜드 전략 및 마케팅을 총괄할 예정이다.
중앙대학교 경영학과를 졸업한 김 이사는 2018년 한국보건복지인재원의 화장품 상품기획 전략과정 집필에도 참여했다.
김지윤 이사는 "129년 역사의 동화약품에서 생건마케팅부문을 맡게 돼 막중한 책임감을 느낀다"며 "그동안 쌓아온 브랜드 마케팅 경험을 바탕으로 뷰티와 건강기능식품 분야에서 소비자에게 신뢰받고 사랑받는 브랜드를 만들어가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com