돌봄로봇 도입률 낮은데…현장 "다지털 돌봄서비스 필요"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

장기요양기관 디지털기기 활용률 높지만 돌봄기술 도입 낮아

현장 인력 절반 이상 '필요'…안전성 확보 위한 제도 지원 요구

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 한국여성정책연구원은 '성평등 사회 실현을 위한 사회서비스 혁신 전략 연구(Ⅱ): 디지털 기술 기반 사회서비스 전략 연구'를 통해 실시한 '디지털 돌봄기술 관련 실태조사' 결과를 발표했다고 29일 밝혔다.

조사 결과에 따르면 장기요양기관에서 스마트폰, 태블릿, PC 등 일반 디지털 기기 활용률은 85% 이상으로 높게 나타났지만 돌봄로봇 등 디지털 돌봄기술 도입률은 상대적으로 낮은 수준에 머물렀다. 디지털 돌봄기술 도입률은 시설급여기관이 11.0%, 재가급여기관은 3.3%에 그쳤다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 김종숙 한국여성정책연구원장이 10일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 고용평등공시제 도입을 위한 성평등가족부-한국여성정책연구원 업무 협약식에서 인사말을 하고 있다. 2026.06.10 gdlee@newspim.com

시설급여기관의 경우 요양업무 지원(15.9%), 실내 이동지원(12.8%), 기능훈련 지원(10.2%) 분야에서 비교적 도입이 이루어졌으나 재가급여기관은 전반적으로 도입이 미미한 것으로 나타났다.

반면 돌봄서비스 제공인력의 절반 이상은 디지털 돌봄기술의 필요성에 공감하는 것으로 조사됐다. 전체 응답자의 56.3%가 도입 필요성에 대해 긍정적으로 평가했으며 남성(66.7%)이 여성(55.3%)보다 높은 응답률을 보였다.

도입이 필요한 이유로는 '돌봄 제공 인력의 신체적 부담 경감'이 66.4%로 가장 높았고 이어 '돌봄 인력의 부상 방지'(33.6%), '이용자 안전 확보'(31.8%) 순으로 나타났다.

특히 돌봄 인력의 다수가 여성인 점을 고려할 때 신체적 부담을 줄일 수 있는 기술 도입 필요성이 더욱 강조됐다.

연구 책임자인 오은진 선임연구위원은 "디지털 돌봄기술은 돌봄 인력을 대체하기보다 고령화된 인력의 신체적 부담을 줄이고 이용자에게 더 안전한 서비스를 제공하는 방향으로 활용돼야 한다"며 "디지털 돌봄기술이 현장에서 제대로 활용되기 위해서는 기술 개발뿐 아니라 제도적 지원도 함께 마련돼야 한다"고 말했다.

연구진은 향후 과제로 ▲돌봄 인력 부담 완화와 서비스 질 향상을 위한 기술 도입 ▲장기요양보험 적용 확대 및 비용 지원, 서비스 질·안전성 중심의 평가체계 개편 ▲돌봄로봇 관리·교육 인력 양성 ▲사고 책임 및 보험체계 정비 ▲기관 유형별 맞춤형 지원 ▲현장 중심 교육 및 정보 제공 등을 제안했다.

김종숙 원장은 "고령사회에서 돌봄 수요는 빠르게 늘고 있지만 돌봄노동의 부담은 여전히 현장 인력에게 집중되고 있다"며 "디지털 돌봄기술은 사람을 대신하는 기술이 아니라 돌봄 인력이 더 안전하게 일하고 이용자에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있도록 돕는 방향으로 활용돼야 한다"고 강조했다.

한편 이번 연구보고서는 한국여성정책연구원 누리집 내 발간자료에서 확인할 수 있다.

hyeng0@newspim.com