한화큐셀, '태양광 게임 체인저' 탠덤 모듈 실증 정부과제 주관

한국에너지기술평가원 전담 에너지기술개발사업 주관기관으로 참여

2029년 탠덤 상용화 향한 검증 단계 본격 돌입

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 한화솔루션 큐셀부문(한화큐셀)이 페로브스카이트 탠덤 모듈(탠덤 모듈) 기술 개발 및 실증을 위한 정부 주도 연구개발과제에 주관기관으로 참여하며 차세대 고효율 태양전지의 상용화를 위한 본격적인 실증과 검증에 나선다고 29일 밝혔다.

탠덤 셀은 빛을 파장대역별로 흡수할 수 있어 기존 실리콘 셀보다 발전효율을 획기적으로 높일 수 있는 차세대 기술로 평가받는다. 실제로 탠덤 셀의 이론한계효율은 44%로, 실리콘 셀(29%)보다 약 1.5배 높다. 이 때문에 글로벌 태양광 시장에서는 차세대 '게임 체인저'로 주목받고 있다.

또한 탠덤 기술은 무게 대비 높은 발전효율을 구현할 수 있고, 기존 우주용 태양전지보다 제조 비용도 낮을 것으로 예상된다. 이에 따라 탠덤 기술이 안정화되면 향후 우주태양광 시장에 적용될 가능성도 커질 전망이다.

한화큐셀 판교R&D센터 연구 모습 [사진=한화큐셀]

한화큐셀은 최근 '상용면적 페로브스카이트/결정질 실리콘 탠덤 모듈 기술개발 및 실증' 연구개발과제 수행을 위한 협약을 체결했다. 이 연구과제는 기후에너지환경부 산하 한국에너지기술평가원이 전담하는 에너지기술개발사업의 일환이다.

한화큐셀은 특히 양산 적합성을 고려한 탠덤 제조 기술 개발에 주력할 예정이다. 국내 연구기관과 함께 옥외 실증과 사업성 분석을 수행해 향후 시장 적용을 위한 기술적, 사업적 개선 요인을 도출할 계획이다. 이를 통해 성능, 신뢰성, 경제성을 모두 갖춘 탠덤 모듈 제조기술을 적기에 확보한다는 구상이다.

한화큐셀은 탠덤 기술의 선도적 상용화를 통해 시장 입지를 강화하는 한편, 향후 우주 분야 등 신규 응용 분야로의 사업 기반도 확보해 나갈 계획이다. 회사가 목표하고 있는 탠덤 기술의 상용화 시점은 2029년이다.

한화큐셀 문수진 판교R&D센터장은 "이번 과제는 차세대 탠덤 태양전지의 상용화 가능성을 본격적으로 검증하는 중요한 전환점"이라며 "한화큐셀은 축적해 온 셀·모듈 기술력과 양산 역량을 바탕으로 탠덤 기술의 상용화 시기를 앞당기고, 국내 태양광 산업 생태계의 글로벌 경쟁력 강화에도 기여하겠다"고 밝혔다.

tack@newspim.com