경기도기숙사 후원 기업 4곳, 입사생 위한 장학금 기탁

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

후원 기업들, 지역 청년의 성장과 자립을 위한 지원에 뜻 모아

조도연 관장 "청년 지원 플랫폼으로 다양한 장학·복지사업 발전시켜 나갈 것"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도기숙사는 수원과 화성에 위치한 후원 기업 4곳이 입사생을 위한 장학금 200만 원을 기탁했다고 28일 밝혔다.

도기숙사에 따르면 이번 기탁에는 성모척관병원, 스마트종합관리, ㈜와이풀앤와이에스씨, 오피스디포 화성동부점이 참여했으며 이들 기업은 지역사회 공헌과 인재 육성에 뚜렷한 관심을 보이고 있다.

경기도기숙사 후원기업 장학금 200만원 기탁 단체기념사진. [사진=경기도기숙사]

경기도기숙사의 위탁법인인 희망둥지협동조합의 요청에 따라 이들 기업은 지역 청년의 성장과 자립을 위한 지원에 뜻을 모았다.

경기도기숙사는 기탁된 장학금을 통해 기숙사 공동체 발전에 기여한 모범 입사생 10명을 선발하고 각 20만 원씩 장학금을 지급할 예정이다.

이번 장학금 기탁은 지역 기업과 기숙사가 함께 청년 인재를 지원하는 상생협력의 의미를 지닌다. 특히 이는 지역사회가 청년의 생활 안정과 미래 준비를 함께 도와주는 모델이라는 점에서 주목할 만하다.

희망둥지협동조합은 앞으로도 사회공헌에 관심 있는 지역 기업을 발굴하고 장학금 후원을 지속적으로 유도해 경기도기숙사 입사생들의 장학금 수혜 기회를 확대할 계획이다.

조도연 경기도기숙사 관장은 "지역의 우수기업들이 청년 입사생의 성장을 응원하고 장학금 기탁에 함께해 주셔서 감사하다"며 "이 장학금이 입사생들에게 경제적 도움을 넘어서 지역사회가 자신을 응원하고 있다는 따뜻한 격려로 전달되길 바란다"고 전했다.

또한 그는 "경기도기숙사는 앞으로도 지역사회, 협력 기업, 입사생이 함께 성장하는 청년 지원 플랫폼으로 다양한 장학 및 복지사업을 발전시켜 나가겠다"고 덧붙였다.

1141world@newspim.com