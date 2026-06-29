전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.29 (월)
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

[핌in대구] 타격·주루·리더십까지...삼성이 43세 최형우를 영입한 이유

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 삼성 최형우가 26∼28일 KT전서 맹활약했다
  • 26일엔 주루로, 27일엔 적시타로 승리를 이끌었다
  • 28일엔 투런포로 팀 3연승과 2위 탈환을 견인했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[대구=뉴스핌] 남정훈 기자 = 삼성의 올 시즌 상승세를 이야기할 때 빼놓을 수 없는 이름이 있다. 43살의 베테랑 최형우다.

나이는 어느덧 마흔둘이지만, 그의 가치는 오히려 시간이 흐를수록 더욱 커지고 있다. 타석에서는 해결사, 베이스에서는 흐름을 바꾸는 주자, 더그아웃에서는 선수단을 하나로 묶는 리더다. 기록만으로는 설명되지 않는 존재감이다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 정신적 지주 최형우. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.06.28 wcn05002@newspim.com

삼성 박진만 감독도 최근 최형우를 향해 "눈부신 타격 능력에 화려한 주루 플레이까지 선보였다. 상황에 맞는 플레이로 이틀 연속 팀 승리에 큰 도움이 됐다"라고 말하며 아낌없는 찬사를 보냈다.

26~28일에 펼쳐진 대구 KT전에서 보여준 경기만 봐도 최형우의 가치가 고스란히 드러난다. 26일 KT전. 삼성은 0-1로 끌려가고 있었다. 7회 선두타자로 나선 최형우는 중전안타를 치고 출루했다. 이어 대타 김성윤의 좌전안타가 나오자 망설임 없이 1루에서 3루까지 전력 질주했다.

단순히 한 베이스를 더 간 플레이가 아니었다. 무사 1·2루와 무사 1·3루는 투수와 수비 입장에서 완전히 다른 상황이다. KT 배터리는 압박을 느꼈고, 이후 수비가 흔들렸다. 삼성은 김현준의 동점 적시타를 시작으로 상대 실책과 디아즈의 스리런 홈런까지 터지며 7회에만 무려 8점을 뽑아냈다. 9-1 대역전승의 시작점이 바로 최형우의 주루였다.

박 감독도 최형우에 대해 "발이 빠르고, 느리고의 문제가 아니다. 순간적인 판단 능력이 정말 좋다. 시야가 넓고, 야구 센스가 뛰어난 선수"라고 평가했다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 정신적 지주인 최형우는 센스 있는 주루 플레이로 박진만 감독의 칭찬을 받고 있다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.06.28 wcn05002@newspim.com

하루 뒤에는 방망이로 해결했다. 27일 KT전에서 삼성은 2-3으로 뒤진 8회 1사 2·3루 기회를 잡았다. 타석에 들어선 최형우는 중전 안타로 주자 두 명을 모두 홈으로 불러들였다. 순식간에 4-3 역전. 이 한 번의 스윙으로 삼성은 3연승과 함께 리그 2위 자리까지 탈환했다.

28일은 클라이맥스였다. 팀이 3-2로 역전에 성공한 6회 1사 2루에서 타석에 들어선 최형우는 고영표의 공을 받아쳐 우중간 담장을 넘기는 비거리 130m짜리 투런 홈런을 터뜨렸다. 지난달 28일 SSG전 이후 무려 31일 만에 터진 시즌 9호 홈런이었다. 순식간에 점수는 5-2로 벌어졌고, 경기 흐름도 삼성 쪽으로 완전히 넘어갔다.

올 시즌 최형우의 기록은 여전히 정상급이다. 73경기에서 타율 0.320, 9홈런, 55타점, OPS(출루율+장타율) 0.904를 기록 중이다. 홈런은 과거보다 다소 줄었지만, 해결 능력은 오히려 더욱 빛난다. 득점권 타율 0.349가 이를 증명한다. 결정적인 순간 팀이 가장 믿을 수 있는 타자가 바로 최형우다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 최형우가 28일 대구 KT전 6회 투런 홈런을 기록했다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.06.28 wcn05002@newspim.com

하지만 최형우의 진짜 가치는 숫자 밖에 있다. 지난 주말에 펼쳐진 LG와의 3연전에서 엔트리 내 포수 자원이 모두 소진되는 상황이 발생했다. 최형우는 2014년 이후 한 번도 맡지 않았던 포수 장비를 착용할 준비까지 하며 팀을 위해 헌신했다. 결국 실제 출전으로 이어지지는 않았지만, 자신의 역할을 가리지 않는 베테랑의 자세는 후배들에게 큰 메시지를 남겼다.

더그아웃에서도 최형우는 팀의 중심이다. 삼성이 24일 2연패에 빠졌을 당시 그는 선수단 단체 대화방에 "잘하고 있다. 재미있게 하자"라는 짧은 메시지를 남기기도 했다. 선수들이 심리적으로 위축돼 있다고 판단한 것이다.

최형우는 "우리 팀은 충분히 잘하고 있다고 생각했다. 선수들에게 힘을 주고 싶었다"라고 말했다. 효과는 즉각 나타났다. 삼성은 이후 분위기를 바꾸며 연승을 시작했고, 그 중심에는 다시 최형우가 있었다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 최형우(가운데)가 지난 18일 대구 키움전에서 끝내기 희생 플라이를 치고 선수들과 기뻐하고 있다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.06.28 wcn05002@newspim.com

최형우의 주루 철학도 흥미롭다. 최형우는 과거 "다리 부상을 당하는 젊은 선수들이 많다. 안 해도 되는 플레이를 할 때가 있다"라며 "발은 느려도, 뛸 때는 뛴다. 중요한 건 언제 뛰고 언제 아껴야 하는지를 아는 것"이라고 말한 적이 있다.

실제로 그는 통산 31도루를 기록 중이다. 도루가 많은 선수는 아니다. 그러나 결정적인 순간 한 베이스를 더 가야 할 상황에서는 누구보다 과감하다. 경험이 만든 판단력이다.

야구는 결국 흐름의 스포츠다. 최형우는 그 흐름을 읽는다. 안타 하나로 분위기를 만들고, 주루 하나로 상대를 흔들며, 적시타 한 방으로 경기를 끝낸다. 여기에 더그아웃에서는 후배들을 다독이고, 필요하면 생소한 포지션까지 마다하지 않는다.

그래서 박 감독은 "선수들이 최형우를 많이 본받았으면 좋겠다"라고 말한다. 43세의 최형우는 더 이상 단순한 베테랑이 아니다. 삼성이 우승 경쟁을 이어갈 수 있는 가장 큰 이유이자, 기록으로는 모두 설명할 수 없는 가장 가치 있는 선수다.

wcn05002@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"미·이란, 상호 공격 중단 합의" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란이 상호 군사 공격을 중단하기로 합의하고, 호르무즈 해협 통항 문제를 논의하기 위해 이번 주 카타르에서 고위급 회담을 개최하기로 했다. 28일(현지시각) 미국 인터넷 매체 악시오스는 미국의 한 고위 당국자를 인용, 양국이 모든 군사 행동을 중단하기로 합의했으며, 30일 카타르 수도 도하에서 실무 협상을 이어갈 예정이라고 보도했다. 이번 합의는 휴전 체결 이후 불과 11일 만에 양측이 다시 공습을 주고받으며 긴장이 고조된 가운데 나온 것이다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 필요할 경우 군사작전을 재개해 "끝까지 마무리하겠다(complete the job)"고 경고하면서 중동 정세는 다시 불안정한 모습을 보였다. 최근 충돌은 전쟁 종식을 위해 체결된 양해각서(MOU)의 해석 차이에서 비롯된 것으로 전해졌다. 핵심 쟁점은 세계 원유 수송의 핵심 길목인 호르무즈 해협의 통항 관리 방식이었다. ◆ 호르무즈 통항 정상화 논의…핫라인 구축도 추진 미국 고위 당국자는 악시오스에 "모든 군사적 행동(kinetic activity)을 중단하기로 결정했다"고 밝혔다. 또 다른 당국자는 "당분간 양측 모두 추가 군사 행동을 자제할 것"이라며 "민간 선박들은 호르무즈 해협을 자유롭게 통항할 수 있을 것"이라고 설명했다. 협상 내용을 잘 아는 또 다른 소식통 역시 이번 주 회담 개최 사실을 확인했다. 양측이 합의한 MOU에 따르면 이란은 상선들의 안전한 통항을 보장하기 위해 최선의 노력을 기울이기로 했으며, 이에 상응해 미국은 이란 항만에 대한 봉쇄 조치를 해제했다. 지난주 스위스에서 열린 협상에서는 JD 밴스 미국 부통령이 이끄는 대표단이 이란과 미국 군 및 이슬람혁명수비대(IRGC) 간 직통 연락망(핫라인)을 구축하기로 합의했다. 해당 핫라인은 호르무즈 해협을 통과하는 선박 운항을 실시간으로 조율하기 위한 장치다. 다만 지난 주말 기준으로도 핫라인은 아직 가동되지 않았으며, 이란은 다시 선박들이 자국과 운항 일정을 조율해야 한다고 주장하면서 긴장이 재차 고조된 바 있다. 당초 이번 회담은 스위스에서 이란 핵 프로그램을 논의하기 위해 예정됐으나, 최근 군사적 긴장이 격화되면서 장소가 카타르로 변경됐고 의제 역시 호르무즈 해협 문제로 옮겨진 것으로 알려졌다. 미국 측에서는 기술협상팀을 이끄는 닉 스튜어트가 참석할 것으로 예상된다. 한편 백악관은 이번 회담과 관련한 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다. 미국 성조기와 이란 국기. [사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-06-29 05:44
사진
'매관매직' 김건희 1심 징역 7년 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = 이른바 '현대판 매관매직'으로 불린 김건희 여사의 디올백·금거북이 등 금품수수 의혹 사건에 대해 1심 법원이 대부분의 공소사실을 유죄로 인정하고 김 여사에게 징역 7년을 선고했다. 재판부는 김 여사가 금품을 수수하는 일련의 과정에서 해당 행위의 대가성을 충분히 인식할 수 있었던 것으로 판단했다. 특히 김 여사의 행위가 직무 관련성과 대가성을 갖춘 금품수수에 해당한다고 보고, 공소사실 대부분에 대해 유죄 판결했다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 26일 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건 1심 선고기일에서 김 여사에게 징역 7년을 선고했다. 재판부는 금품을 건넨 혐의로 함께 재판에 넘겨진 이봉관 서희건설 회장에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했다. 서성빈 드롬돈 대표에게 징역 10개월에 집행유예 2년, 최재영 목사에게는 벌금 800만 원을 선고했다. 증거인멸 교사 혐의로 기소된 이배용 전 국가교육위원장에게 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고했다. 함께 기소된 이 전 위원장의 비서 박씨에게는 벌금 700만 원, 양씨에게는 벌금 500만 원을 각각 선고했다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 26일 김건희 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건 1심 선고기일에서 김 여사에게 징역 7년을 선고했다. [사진=뉴스핌DB] 재판부는 김 여사의 모든 혐의에 대해 유죄로 인정했다. 김 여사가 이 회장으로부터 받은 반클리프 아펠 목걸이와 브로치, 귀걸이 등에 대해 "알선 명목 아래 제공된 것으로, 대가관계가 충분히 인정된다"고 판시했다. 그러면서 "피고인 김건희는 이봉관 서희건설 회장의 금품 제공이 단순 사교를 벗어나 대가관계를 전제로 한 것임을 충분히 인식한 것으로 보인다"고 지적했다. 재판부는 김 여사가 이배용 전 국가교육위원회 위원장으로부터 수수한 265만 원 상당의 금거북이 역시 대가관계를 인식하면서도 수수했다고 인정했다. 재판부는 "이배용이 국가교육위원장 임명 청탁을 명시적으로 하는 자리에서 미리 준비했던 금거북이를 교부한 사실이 인정된다"며 "금거북이에 취임축하 메시지가 기재된 편지가 동봉됐다는 사정은 외부적 명분에 불과하다"고 설명했다. 세한도 복제품 수수 역시 "이 전 위원장의 위원장 임명 청탁이 지속되는 과정에서 해당 청탁과 결부돼 제공된 것"이라고 부연했다. ◆ "김건희, 구매대행이라며 수천만 원 시계 액수도 안물어봐" 김 여사와 서성빈 드롬돈 대표가 '구매대행'이라고 주장했던 3990만 원 상당의 부쉐론 콘스탄틴 손목시계 역시 금품 수수로 인정됐다. 재판부는 서 대표가 수천만원 상당의 시계 대금과 관련해 김 여사에게 지금을 요구하거나 정산을 하지 않은 점을 지적했다. 재판부는 "일반적으로 수천만 원의 시계를 구매할 때 액수에 관심을 가지는 게 당연한데, 안 물어본 것으로 보면 피고인이 이 사건 시계를 구매했다고 보기 어렵다"고 밝혔다. 이봉관 서희건설 회장(왼쪽 부터), 서성빈 드론돔 대표, 최재영 목사가 26일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 김건희 '매관매직' 혐의 1심 선고 공판에 참석하고 있다. 2026.06.26 photo@newspim.com 오히려 서 대표가 총판을 맡았던 '로봇개 사업' 업체가 김 여사에게 손목시계를 교부한 직후 대통령경호처와 임대차계약을 체결했다는 점에서 "순수한 사교적 선물로 보기 어렵다"고 봤다. 그러면서 재판부는 "피고인 김건희는 이 시계가 서성빈의 로봇개 사업과 무관하지 않게 제공됐음을 미필적으로 인식했다고 봄이 타당하다"고 말했다. 재판부는 김상민 전 부장검사로부터 이우환 화백 그림을 받은 행위에 대해서도 "친분 행위로 볼 수 없다"고 판단했다. ◆ "'진품' 이우환 그림 선물, 친분 아냐…영부인 조력 기대" 재판부는 이 화백의 그림에 대해 '진품'이라고 규정하며, 정치권 입성을 노렸던 김 전 부장검사가 대통령 부인인 김 여사에게 이를 건네며 '조력'이나 '영향력'을 기대했다고 해석했다. 최재영(최 아브라함) 목사로부터 수수한 '디올백' 역시 단순한 호의적 선물로 보기 어렵다고 재판부는 설시했다. 재판부는 최 목사가 4회에 걸쳐 가방과 화장품 등을 김 여사에게 전달하면서 구체적인 청탁을 반복했고, 김 여사에 대해 "단순한 수동 청취가 아니라 직접 수용하는 태도를 보였다"고 질책했다. 김 여사는 지난 2022년 3월부터 5월까지 이 회장으로부터 맏사위인 박성근 변호사의 공직 임명 청탁 명목 등으로 총 1억380만 원 상당의 귀금속을 수수한 혐의를 받는다. 같은 해 이 전 위원장으로부터 위원장 임명 청탁을 명목으로 금거북이를, 서 대표로부터 로봇개 사업 지원 청탁과 함께 손목시계를 받은 혐의도 있다. 이와 함께 김 전 부장검사로부터 총선 공천 청탁과 함께 1억4000만 원 상당의 이우환 화백 그림을 받고, 최 목사로부터 디올백 가방 등을 수수한 혐의도 적용됐다. 이 사건을 수사·기소한 민중기 특별검사팀은 이른바 '현대판 매관매직'으로 규정하며 김 여사에게 징역 7년 6개월을 구형했다. 김 여사 측 변호인은 이날 김 여사의 1심 선고 이후 취재진을 만나 즉각 항소 의사을 밝혔다. right@newspim.com 2026-06-26 16:57

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동