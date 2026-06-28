전재수 부산시장 당선인, 역대 시장 면담 협치 행보…시정 운영 방향 조율

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

민선 시장 주요 정책과 성과 평가

시민 중심 포괄적 시정 준비 의지

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 민선 9기 출범을 앞둔 전재수 부산시장 당선인이 역대 민선 시장들을 잇따라 만나 시정 운영 방향을 논의했다.

전재수 부산시장 당선인(왼쪽)이 민선 9기 출범을 앞두고 서병수 전 부산시장을 만나 부산시정 운영 방향에 대해 논의한 뒤 기념사진을 찍고 있다.[사진=부산시장직 인수위원회] 2026.06.28

전재수 당선인은 문정수·박형준·허남식·서병수·오거돈 전 부산시장을 차례로 만나 시정 경험과 정책 조언을 들었다고 28일 밝혔다. 부산시장 당선인이 역대 민선 시장들을 직접 찾아 면담한 것은 이번이 처음이다.

전 당선인은 면담에서 전직 시장들의 재임 기간 주요 정책과 성과를 평가하고 축적된 정책 자산을 향후 시정에 반영하겠다는 뜻을 전했다.

문정수 전 시장은 부산국제영화제 활성화 경험을 바탕으로 시민 체감형 행정의 중요성을 강조한 것으로 전해졌다. 박형준 전 시장은 도시 인프라 구축과 주요 현안 사업의 연속성 필요성을 언급했다.

허남식 전 시장은 공직사회가 책임감을 갖고 일할 수 있도록 시장의 직접 소통이 중요하다고 밝혔고 서병수 전 시장은 북방경제협의회 경험을 소개하며 부산의 동해권 거점도시 역할과 공직자 역량 강화를 강조했다.

오거돈 전 시장은 해양수도 위상 강화를 위해 대기업 본사 이전 등 핵심 인프라 확충 필요성을 제시했다.

전 당선인은 "부산은 특정 세대나 개인의 도시가 아닌 시민 모두의 도시"라며 "기존 성과를 존중하면서 변화에 맞는 시정을 준비하겠다"고 말했다. 이어 "정책은 계승하되 부족한 부분은 보완해 나가겠다"며 "각계와의 소통을 지속하겠다"고 덧붙였다.

ndh4000@newspim.com