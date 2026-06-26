李대통령 "新안보 산업, 실패 감수하는 투자 체계로 전환해야" 주문

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'미래 신안보 전략회의' 주재

"부처-현장 소통 부족으로 오해...실시간 소통망 구축하라" 지시

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 26일 국방·안보 관계 부처와 민간 혁신기업 간의 긴밀한 소통과 공직사회의 적극행정을 강력히 주문했다.

이 대통령은 또 국방 조달 분야의 고질적인 기득권을 과감히 정리하고, 위험을 감수하는 파격적인 연구개발(R&D) 투자와 무인도를 활용한 실증단지 구축 등 첨단 안보 산업을 대한민국의 미래 주력 산업으로 키우겠다는 강력한 의지를 피력했다.

이재명 대통령이 26일 청와대 본관에서 미래 신안보 혁신기업 육성 전략회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 이날 청와대 본관에서 열린 '미래 신안보 혁신기업 육성 전략회의'에서 이같이 말했다.

이날 회의에는 민간에서 국방대, 국방과학연구소, 한국항공우주연구원, 국가보안기술연구소, 코리아스타트업포럼, 방산펀드 운용사 등 안보 관련 분야의 연구소장과 전문가, 관계기관 관계자들이 참석했다.

정부에서는 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관, 안규백 국방부 장관, 이종석 국가정보원장, 이억원 금융위원장, 박홍근 기획예산처 장관, 중소벤처기업부 차관, 방위사업청·우주항공청장, 군 합동참모본부 의장 등이 자리했다.

이재명 대통령이 26일 청와대 본관에서 미래 신안보 혁신기업 육성 전략회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=KTV]

◆ "소통 부족으로 오해…부처와 현장 간 실시간 소통 강화해야"

이 대통령은 회의 마무리 발언에서 "직접 주재하는 방위산업 관련 회의만 3~4번째인데, 그 사이에 관련 부처가 관계 기업이나 연구 전문가들의 이야기를 더 들었으면 좋았을 것"이라며 아쉬움을 표했다.

이어 "여전히 서로 정보가 부족하거나 오해가 있는 상황"이라며 "부처와 청이 현장과의 소통을 획기적으로 강화해야 한다"고 강조했다. 아울러 "실시간으로 소통할 수 있는 통로를 만들고, 중요한 국방 안보 정책에 관한 논쟁에서 기본적인 사실정보가 어긋나는 일이 없도록 대화를 대폭 늘려달라"고 지시했다.

이재명 대통령이 26일 청와대 본관에서 미래 신안보 혁신기업 육성 전략회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=KTV]

◆ 감사·수사 두려워하는 공직사회 겨냥…"기득권 허물고 적극행정 펼쳐야"

이 대통령은 특히 경직된 국방 조달 체계와 공직사회의 안일주의를 문제 삼았다. 이 대통령은 "국방 조달 분야는 규모가 크다 보니 과거 부패 사례가 많았고, 이를 막는 안전장치가 겹겹이 쌓이면서 절차가 지나치게 복잡하고 오래 걸린다"고 진단했다. 기술 발전 속도가 1~2달 단위로 급변하는 첨단 무기 분야에서는 6개월이나 1년이 걸리는 조달 기간은 현실성이 떨어진다는 지적이다.

이 대통령은 이러한 난맥상의 원인으로 '공직사회의 적극행정 부족'과 '기득권의 저항'을 꼽았다. 이 대통령은 "수사나 감사를 당할까 봐 옛날 방식을 고수하며 새로운 시도를 기피하는 경향이 있다"며 "이러한 공직사회 내 기득권을 정리하는 노력을 각 부처가 더욱 치열하게 해야 한다"며 근본적인 체질 개선을 촉구했다.

이재명 대통령이 26일 청와대 본관에서 미래 신안보 혁신기업 육성 전략회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=KTV]

◆ "실패 위험 감수하는 혁신적 R&D 투자 확대 체계 마련"

이 대통령은 정부의 R&D 지원 방식도 패러다임을 전환해야 한다고 주문했다.

이 대통령은 또 고비용을 부담해야 하는 첨단 소재 개발에 기업들이 비용 부담으로 포기하거나 상용화를 하지 못하는 현장 사례를 언급하면서 "실패하면 (예산을) 날리는 위험을 감수하고, 성공하면 지분을 취득하든 대가를 받는 투자 방식이 필요하다"고 역설했다.

이 대통령은 "정부의 R&D 예산이나 기업 지원 예산이 수십조 원에 달하는데, 성공 시 국가가 상당한 대가나 지분을 취득하는 방식으로 제도를 보완하자"며 펀드나 연구기금을 통한 '위험 감수형 투자' 확대를 지시했다.

이에 대해 김용범 청와대 정책실장은 "성공 시 지분을 취득하는 제도를 확대하려고 한다"고 답했고, 이억원 금융위원장은 "국민성장펀드에서 방산 프로젝트 단위의 대규모 투자를 민간 자금과 매칭해 다각화하겠다"고 말했다.

아울러 고성능 인공지능(AI) 구동에 필요한 그래픽처리장치(GPU) 확보에도 속도를 낼 것을 요청했다.

이 대통령은 광주 컴퓨팅센터 활용도를 즉각 점검할 것을 요구하는 한편, "대규모 GPU 확보 대책을 마련하라"고 했다.

이재명 대통령이 26일 청와대 본관에서 미래 신안보 혁신기업 육성 전략회의를 주재하며 마무리 발언을 하고 있다. [사진=KTV]

◆ "버려진 무인도 활용해 육·해·공 통합 신안보 시험단지 개발"

이 대통령은 회의에서는 민간 기업 파블로항공 측이 제안한 '안보특별구역 지정'도 긍정적으로 수용했다. 드론이나 첨단 무기 실험 시 발생할 수 있는 폭발이나 추락 위험을 최소화할 수 있는 '무인도'를 실증단지로 활용하는 방안이다.

이 대통령은 "드론이 떨어지거나 폭발해도 상관없는 무인도를 찾아보는 것이 좋겠다"며 "우리나라에 버려진 섬이 많으니, 육·해·공이 동시에 통합 실증을 할 수 있는 거점을 마련할 수 있도록 관계 부처는 즉각 연구에 착수하라"고 지시했다.

이밖에도 이 대통령은 중소기업이 중견기업으로 성장할 때 혜택이 단절되는 이른바 '피터팬 증후군'에 대해 "중소기업 특혜가 정상이고 중견기업 정책이 불이익이라는 인식은 논리적으로 맞지 않지만, 기업 성장을 저해하지 않도록 슬라이딩(점진적 축소) 형태의 보완책을 검토 중"이라고 설명했다.

이 대통령은 끝으로 "대한민국이 그간 전통 방위산업에 주력해왔다면, 이제는 우수한 기술 수준과 인프라, 연구 인력을 바탕으로 '첨단 안보 산업'에 주력해야 할 때"라며 "하기에 따라 얼마든지 새로운 영역을 개척할 수 있는 만큼 범정부 차원의 역량을 총집중해 달라"고 당부했다.

the13ook@newspim.com