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李대통령 "新안보 산업, 실패 감수하는 투자 체계로 전환해야" 주문

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  • 이재명 대통령은 26일 청와대 회의에서 국방·안보 혁신기업 육성과 부처·현장 간 실시간 소통 강화를 지시했다.
  • 국방 조달 기득권과 공직사회의 소극행정을 비판하며 적극행정과 실패를 감수하는 R&D·방산 투자 확대, GPU 확보 가속화를 주문했다.
  • 무인도를 활용한 육·해·공 통합 신안보 시험단지 조성과 중소·중견기업 간 혜택 슬라이딩 보완책을 검토하며 첨단 안보 산업을 미래 주력 산업으로 키우겠다고 강조했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'미래 신안보 전략회의' 주재
"부처-현장 소통 부족으로 오해...실시간 소통망 구축하라" 지시

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 26일 국방·안보 관계 부처와 민간 혁신기업 간의 긴밀한 소통과 공직사회의 적극행정을 강력히 주문했다.

이 대통령은 또 국방 조달 분야의 고질적인 기득권을 과감히 정리하고, 위험을 감수하는 파격적인 연구개발(R&D) 투자와 무인도를 활용한 실증단지 구축 등 첨단 안보 산업을 대한민국의 미래 주력 산업으로 키우겠다는 강력한 의지를 피력했다.

이재명 대통령이 26일 청와대 본관에서 미래 신안보 혁신기업 육성 전략회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 이날 청와대 본관에서 열린 '미래 신안보 혁신기업 육성 전략회의'에서 이같이 말했다.

이날 회의에는 민간에서 국방대, 국방과학연구소, 한국항공우주연구원, 국가보안기술연구소, 코리아스타트업포럼, 방산펀드 운용사 등 안보 관련 분야의 연구소장과 전문가, 관계기관 관계자들이 참석했다.

정부에서는 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관, 안규백 국방부 장관, 이종석 국가정보원장, 이억원 금융위원장, 박홍근 기획예산처 장관, 중소벤처기업부 차관, 방위사업청·우주항공청장, 군 합동참모본부 의장 등이 자리했다.

이재명 대통령이 26일 청와대 본관에서 미래 신안보 혁신기업 육성 전략회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=KTV]

◆ "소통 부족으로 오해…부처와 현장 간 실시간 소통 강화해야"

이 대통령은 회의 마무리 발언에서 "직접 주재하는 방위산업 관련 회의만 3~4번째인데, 그 사이에 관련 부처가 관계 기업이나 연구 전문가들의 이야기를 더 들었으면 좋았을 것"이라며 아쉬움을 표했다.

이어 "여전히 서로 정보가 부족하거나 오해가 있는 상황"이라며 "부처와 청이 현장과의 소통을 획기적으로 강화해야 한다"고 강조했다. 아울러 "실시간으로 소통할 수 있는 통로를 만들고, 중요한 국방 안보 정책에 관한 논쟁에서 기본적인 사실정보가 어긋나는 일이 없도록 대화를 대폭 늘려달라"고 지시했다.

이재명 대통령이 26일 청와대 본관에서 미래 신안보 혁신기업 육성 전략회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=KTV]

◆ 감사·수사 두려워하는 공직사회 겨냥…"기득권 허물고 적극행정 펼쳐야"

이 대통령은 특히 경직된 국방 조달 체계와 공직사회의 안일주의를 문제 삼았다. 이 대통령은 "국방 조달 분야는 규모가 크다 보니 과거 부패 사례가 많았고, 이를 막는 안전장치가 겹겹이 쌓이면서 절차가 지나치게 복잡하고 오래 걸린다"고 진단했다. 기술 발전 속도가 1~2달 단위로 급변하는 첨단 무기 분야에서는 6개월이나 1년이 걸리는 조달 기간은 현실성이 떨어진다는 지적이다.

이 대통령은 이러한 난맥상의 원인으로 '공직사회의 적극행정 부족'과 '기득권의 저항'을 꼽았다. 이 대통령은 "수사나 감사를 당할까 봐 옛날 방식을 고수하며 새로운 시도를 기피하는 경향이 있다"며 "이러한 공직사회 내 기득권을 정리하는 노력을 각 부처가 더욱 치열하게 해야 한다"며 근본적인 체질 개선을 촉구했다.

이재명 대통령이 26일 청와대 본관에서 미래 신안보 혁신기업 육성 전략회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=KTV]

◆ "실패 위험 감수하는 혁신적 R&D 투자 확대 체계 마련"

이 대통령은 정부의 R&D 지원 방식도 패러다임을 전환해야 한다고 주문했다.

이 대통령은 또 고비용을 부담해야 하는 첨단 소재 개발에 기업들이 비용 부담으로 포기하거나 상용화를 하지 못하는 현장 사례를 언급하면서 "실패하면 (예산을) 날리는 위험을 감수하고, 성공하면 지분을 취득하든 대가를 받는 투자 방식이 필요하다"고 역설했다.

이 대통령은 "정부의 R&D 예산이나 기업 지원 예산이 수십조 원에 달하는데, 성공 시 국가가 상당한 대가나 지분을 취득하는 방식으로 제도를 보완하자"며 펀드나 연구기금을 통한 '위험 감수형 투자' 확대를 지시했다.

이에 대해 김용범 청와대 정책실장은 "성공 시 지분을 취득하는 제도를 확대하려고 한다"고 답했고, 이억원 금융위원장은 "국민성장펀드에서 방산 프로젝트 단위의 대규모 투자를 민간 자금과 매칭해 다각화하겠다"고 말했다.

아울러 고성능 인공지능(AI) 구동에 필요한 그래픽처리장치(GPU) 확보에도 속도를 낼 것을 요청했다.

이 대통령은 광주 컴퓨팅센터 활용도를 즉각 점검할 것을 요구하는 한편, "대규모 GPU 확보 대책을 마련하라"고 했다.

이재명 대통령이 26일 청와대 본관에서 미래 신안보 혁신기업 육성 전략회의를 주재하며 마무리 발언을 하고 있다. [사진=KTV]

◆ "버려진 무인도 활용해 육·해·공 통합 신안보 시험단지 개발"

이 대통령은 회의에서는 민간 기업 파블로항공 측이 제안한 '안보특별구역 지정'도 긍정적으로 수용했다. 드론이나 첨단 무기 실험 시 발생할 수 있는 폭발이나 추락 위험을 최소화할 수 있는 '무인도'를 실증단지로 활용하는 방안이다.

이 대통령은 "드론이 떨어지거나 폭발해도 상관없는 무인도를 찾아보는 것이 좋겠다"며 "우리나라에 버려진 섬이 많으니, 육·해·공이 동시에 통합 실증을 할 수 있는 거점을 마련할 수 있도록 관계 부처는 즉각 연구에 착수하라"고 지시했다.

이밖에도 이 대통령은 중소기업이 중견기업으로 성장할 때 혜택이 단절되는 이른바 '피터팬 증후군'에 대해 "중소기업 특혜가 정상이고 중견기업 정책이 불이익이라는 인식은 논리적으로 맞지 않지만, 기업 성장을 저해하지 않도록 슬라이딩(점진적 축소) 형태의 보완책을 검토 중"이라고 설명했다.

이 대통령은 끝으로 "대한민국이 그간 전통 방위산업에 주력해왔다면, 이제는 우수한 기술 수준과 인프라, 연구 인력을 바탕으로 '첨단 안보 산업'에 주력해야 할 때"라며 "하기에 따라 얼마든지 새로운 영역을 개척할 수 있는 만큼 범정부 차원의 역량을 총집중해 달라"고 당부했다.

the13ook@newspim.com

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김건희 매관매직 혐의 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = '현대판 매관매직'으로 불리는 김건희 여사의 '디올벡·금거북이 수수' 의혹 사건 1심 판결이 26일 나온다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 이날 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 26일 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 김 여사는 지난 2022년 3월부터 5월까지 이봉관 서희건설 회장으로부터 맏사위인 박성근 변호사의 공직 임명 청탁 명목 등으로 반클리프 아펠 목걸이와 귀걸이 등 총 1억380만 원 상당의 귀금속을 수수한 혐의를 받는다. 같은 해 이배용 전 국가교육위원장으로부터 위원장 임명 청탁을 명목으로 265만 원 상당의 금거북이를, 서성빈 드롬돈 대표로부터 로봇개 사업 지원 청탁과 함께 3990만 원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 손목시계를 받은 혐의도 있다. 이와 함께 김상민 전 부장검사로부터 총선 공천 청탁과 함께 1억4000만 원 상당의 이우환 화백 그림을 받고, 최재영 목사로부터 디올백 가방을 수수한 혐의도 적용됐다. 이 사건을 수사·기소한 민중기 특별검사팀은 이른바 '현대판 매관매직'으로 규정하며 김 여사에게 징역 7년 6개월을 구형했다. 또 김 여사가 받은 것으로 조사된 이우환 화백 그림, 금거북이, 반클리프 아펠 목걸이, 디올백 등을 몰수하고 그라프 목걸이, 바쉐론 콘스탄틴 시계 등의 가액에 해당하는 5630만여 원의 추징을 선고해달라고 했다. 특검팀은 "김건희의 범행은 대통령 배우자로서의 지위를 배경으로 대통령의 각종 권한을 사적 거래의 대상으로 삼아 반복적으로 금품을 수수한 '매관매직' 행위"라고 밝혔다. 반면 김 여사 측은 첫 공판부터 일부 금품 수수 사실은 인정하면서도 알선 대가성은 없었다며 혐의를 부인했다. 특히 이우환 화백 작품 수수 혐의에 대해서는 핵심 증인의 진술 번복을 주장하며 신빙성에 문제를 제기했다. 김 여사는 최후진술에서 "저의 경솔한 처신에 대해 진심으로 깊이 반성한다"며 "이 자리까지 오게 돼 국민들께 진심으로 사죄드리며 재판부 판단을 겸허히 받아들이고 남은 세월 속죄하며 살겠다"고 말했다. right@newspim.com 2026-06-26 05:50
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'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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