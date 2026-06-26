충남경찰, 교제폭력·스토킹 대응 강화…피해자 보호체계 점검

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[공주=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남경찰청이 교제폭력과 스토킹 등 관계성 범죄에 대한 현장 대응과 피해자 보호 체계 강화에 나섰다.

충남경찰청은 26일 공주시 힐스포레에서 도내 15개 경찰서 여성청소년과장과 여성청소년수사팀장 등이 참석한 가운데 '관계성 범죄 엄정 대응 및 피해자 보호 강화를 위한 워크숍'을 열었다.

관계성 범죄 엄정 대응 및 피해자 보호 강화 워크숍. [사진=충남경찰청] 2026.06.26 gyun507@newspim.com

이번 워크숍에서는 관계성 범죄 수사 지침과 피해자 맞춤형 보호·지원 방안이 공유됐다. 참석자들은 신고 접수 초기 단계부터 적극 개입해 가해자를 엄정 수사하고 고위험 피해자에 대해서는 민·관·경 협력을 통한 보호조치를 선제적으로 추진하는 방안을 논의했다.

김호승 충남경찰청장은 이날 특강에서 "교제폭력과 스토킹은 지인이나 연인 관계에서 발생하는 특성상 강력범죄로 이어질 위험이 크다"며 "현장 수사를 책임지는 과장과 팀장이 중심이 돼 치밀하고 엄정한 수사 기조를 유지해야 한다"고 말했다.

이어 "수사 과정에서 피해자가 느끼는 불안감을 세심히 살피고 현장 대응 과정에서 2차 피해가 발생하지 않도록 피해자 보호를 최우선에 둬야 한다"며 "도민이 체감할 수 있는 안전망을 구축하는 데 힘을 모아달라"고 당부했다.

충남경찰청 관계자는 "이번 워크숍을 통해 도내 여성청소년 수사·대응 체계를 점검했다"며 "관계성 범죄에는 엄정하게 대응하고 피해자 보호는 신속하고 두텁게 이뤄질 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

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