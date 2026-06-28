전문대 혁신지원사업 참여 학생 83% "실습 수업이 전공 흥미 높여"

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교육부·KEDI '데이터로 읽는 우리 교육' 제8호 발간

재학생 충원율 82.4%로 안정세...취업률 70%대 유지

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 학령인구 감소와 청년 고용 한파 속에서도 전문대학의 재학생 충원율과 취업률이 비교적 안정적인 흐름을 보인 것으로 나타났다. 전국 118개 전문대학이 참여한 3주기 전문대학혁신지원사업 1차년도 성과다.

교육부와 한국교육개발원은 28일 이 같은 내용을 담은 '데이터로 읽는 우리 교육' 제8호를 발간했다.

전문대생 실습 모습. [AI 일러스트=챗GPT]

이번 자료는 전문대학 혁신과 학생 변화의 현장 중심 교육 성과를 주제로 3주기 전문대학혁신지원사업 1차년도 성과와 재학생 조사 결과를 분석했다.

자료에 따르면 정원 내 재학생 충원율은 2024년 82.1%에서 2025년 82.4%로 0.3%포인트(p) 상승했다. 학령인구 감소와 지역산업 구조 변화로 전문대학의 학생 모집 여건이 쉽지 않은 상황에서도 전체 충원율은 큰 변동 없이 안정세를 유지했다.

권역별로는 수도권 전문대학의 재학생 충원율이 81.8%에서 82.4%로 0.6%p 올랐다. 비수도권은 82.2%에서 82.4%로 0.2%p 상승했다. 신규대학은 75.8%에서 77.4%로 1.6%p 올라 기존대학보다 개선 폭이 컸다.

특히 수도권 신규대학의 충원율은 62.1%에서 66.3%로 4.2%p 상승했다. 교육부와 한국교육개발원은 혁신지원사업을 통한 교육여건 개선과 학생지원 강화가 대학 차원의 충원 노력과 맞물려 일정 부분 성과로 이어졌다고 분석했다.

취업률도 70%대를 유지했다. 전문대학 전체 취업률은 2023년 72.5%에서 2024년 72.1%로 0.4%p 낮아졌다. 다만 청년 고용 여건이 어려운 상황에서도 70% 이상을 유지했다.

권역별로 보면 수도권 취업률은 70.5%에서 69.6%로 0.9%p 하락했다. 비수도권은 74.2%로 전년 수준을 유지했다. 자료는 취업률이 대학 교육성과뿐 아니라 지역산업 구조와 노동시장 여건, 학과 구성, 졸업생 규모 등 다양한 요인의 영향을 받는다고 설명했다.

이에 따라 향후에는 단순 취업률 중심의 해석을 넘어 유지취업률, 직무 적합도, 지역정주 취업, 전공과 직무의 연계성 등을 함께 반영하는 종합적 성과관리가 필요하다는 지적도 제시됐다.

학생들이 체감한 교육 변화도 확인됐다. 혁신지원사업 참여 경험이 있는 118개교 재학생 1268명을 대상으로 조사한 결과 실습·프로젝트 중심 수업 경험이 전공 학습 흥미를 높였다는 긍정 응답은 83.0%로 나타났다. 프로젝트·실습·현장 중심 학습을 통해 전공 이해도가 높아졌다는 응답도 81.8%였다.

전공·직무 역량 인식에서도 긍정 응답이 높았다. 전공 수업 또는 실습을 통해 실제 직무 수행에 필요한 기술을 익혔다고 답한 비율은 81.8%였다. 수업에서 실제 문제 해결 활동을 하며 역량이 강화됐다는 응답은 81.1%였다.

자기주도성과 학습태도 변화도 두드러졌다. 과제·프로젝트 수행 과정에서 책임감이 높아졌다는 응답은 84.1%로 가장 높았다. 자기주도학습 능력이 향상됐다는 응답은 82.6%, 새로운 학습 활동을 통해 도전하려는 태도가 강화됐다는 응답은 80.4%였다.

진로·취업준비 영역에서는 진로 방향이 구체화됐다는 응답이 74.1%로 집계됐다. 취업 준비 자신감이 향상됐다는 응답은 73.5%, 현장실습 또는 산업체 연계 경험이 진로 설계에 도움이 됐다는 응답은 73.2%였다.

대학 변화에 대한 체감도도 나타났다. 교육 프로그램과 학습 지원이 이전보다 개선됐다는 응답은 78.8%였다. 교육 프로그램 참여가 대학생활 만족도 향상에 도움이 됐다는 응답은 78.3%였다. 실습 시설과 학습 공간, 디지털 학습 환경이 개선됐다는 응답은 75.4%였다.

3주기 전문대학혁신지원사업은 2025년부터 2027년까지 추진된다. 전문대학이 산업·지역 수요 변화와 인공지능(AI)·디지털전환(DX)에 대응해 교육과정, 산학협력, 학생지원, 성과관리 체계를 자율적으로 혁신하도록 지원하는 고등직업교육 핵심 정책사업이다.

이번 자료는 전문대학혁신지원사업이 단순 재정지원에서 학생 중심 성과관리로 이동하고 있다는 점도 짚었다. 전문대학이 충원율과 취업률을 안정적으로 유지하는 동시에 학생의 전공 이해, 직무역량, 자기주도성, 진로·취업준비 변화까지 확인하고 있다는 것이다.

다만 재학생 충원율 평균은 상승했지만 대학 간 격차는 확대되는 양상도 나타났다. 이에 권역별·대학 유형별 차이를 세밀하게 분석하고 맞춤형 지원전략을 마련해야 한다는 지적이 나온다.

교육부와 한국교육개발원은 이번 자료를 교육부 누리집과 교육통계서비스, 교육데이터플랫폼에 공개한다.

jane94@newspim.com