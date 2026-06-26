BC카드, 금융 특화 생성형 AI 검증…평가 데이터셋 최초 공개

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = BC카드가 연세대학교 데이터사이언스 학회(DSL)와 공동으로 진행한 생성형 AI 산학협력 프로젝트를 마쳤다고 26일 밝혔다.

이번 프로젝트는 금융 부문에 특화된 생성형 AI 활용 방안을 발굴하고 실무 적용 가능성을 검토하기 위해 추진됐다. BC카드와 DSL은 지난 4월부터 약 6주간 금융 AI 품질 관리 체계 구축과 비정형 문서 활용 기술 검증을 공동 수행했다.

최근 금융권의 생성형 AI 도입 확대로 정확하고 신뢰성 높은 답변을 도출하는 기술의 중요성이 커짐에 따라, BC카드는 시장 변화에 대응하기 위해 이번 프로젝트를 기획했다.

우선 '금융 AI 응답 품질 평가체계 구축'을 통해 AI의 답변 정확성과 완성도를 체계적으로 검증할 수 있는 평가 환경을 조성했다.

BC카드가 지난 25일 오후 서울 중구에 위치한 BC카드 본사에서 연세대학교 데이터사이언스 학회(이하 'DSL')와 진행한 생성형 AI 산학협력 프로젝트의 결과 발표회를 개최했다. [사진=BC카드]

기존에는 사내 업무 처리 시 필요한 문서와 정보를 임직원이 직접 찾아 결과물을 도출해야 했다. 이번 프로젝트에서는 카드 상품 설명서와 사내 FAQ 등 금융 분야의 질의를 기반으로 평가 데이터를 구축했으며, 이를 통해 AI가 생성한 답변 품질을 자동으로 평가하는 체계를 마련했다.

이에 따라 임직원 업무지원 AI 등에 적용되는 생성형 AI의 답변 정확도와 신뢰도를 사전에 점검하고 개선할 수 있는 기반이 구축됐다. 특히 프로젝트 과정에서 확보한 평가 데이터셋을 금융권 최초로 인공지능 플랫폼 허깅페이스(Hugging Face)에 오픈소스로 공개해 국내 AI 연구 생태계 활성화에 기여할 수 있게 됐다.

이와 함께 '상품 DB 기반 문서 참조형 AI 구축' 과제도 동시에 진행됐다.

해당 과제에서는 카드 상품 안내장(PDF)과 이미지 자료를 AI가 인식할 수 있는 형태로 변환한 뒤, 상품 혜택과 실적 조건 등의 정보를 자동으로 추출·구조화하는 기술을 검증했다. 더불어 안내장과 실제 상품 정보의 일치 여부를 자동으로 확인하는 검수 로직도 추가로 설계했다.

기술이 도입되면 실제 상품 운영 과정에서 발생하는 단순 검수 업무가 줄어들고 정보의 정확성이 향상될 것으로 기대된다. 또한 대학생들에게 최신 생성형 AI 기술을 금융 현장에 적용해볼 수 있는 기회를 제공해 AI 인재 육성에도 기여했다는 평가다.

오성수 BC카드 AI데이터본부장은 "우수한 역량을 갖춘 대학생들과 협력해 최신 AI 기술의 금융 현장 적용 가능성을 검증하고자 했다"며 "앞으로도 산학협력을 통해 국내 AI 생태계 발전에 기여하고 금융 산업에 활용할 수 있는 혁신 기술을 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com