드론작전사 해체·국방드론본부 신설… "타격 드론, 각 군으로 분산 배치"

군 드론작전사령부 해체… 정책 전담 '국방드론본부' 소장급 직속부대 신설

K-LUCAS·레이저·전자파로 대드론망 구축… 저가 소모성 드론 2만대 확보

"50만 드론 전사 키워 드론을 제2의 개인화기로"… 국내 드론산업 육성 병행

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국방부가 드론 관련 군 작전을 총괄해온 드론작전사령부를 해체하고, 드론 정책 수립과 전투발전·획득지원을 전담하는 국방부 직속 '국방드론본부'를 신설하기로 했다.

26일 국방부가 발표한 '국방 드론·대드론 발전 정책'의 핵심은 타격 드론 작전 기능을 육·해·공군 및 해병대 각 군으로 넘기고, 정책·획득·실증·민군협력 기능을 국방드론본부로 집중하는 조직 재편이다.

안규백 국방부장관은 이날 국방부 프리핑룸에서 발표를 통해 "현재 드론 전력이 드론작전사 중심으로 운용되는 체계를 개선해, 각 군이 감시·정찰과 타격작전을 통합 수행하도록 만들겠다"며 "드론작전사 예하 부대를 각 군 예하 작전부대로 전환한다"고 밝혔다. 이에 따라 드론작전사령부는 작전수행 기능을 떼어내 각 군으로 넘기고, 본부 조직은 드론·대드론 분야 전투발전과 전력혁신을 담당하는 '국방드론본부'로 개편된다.

안규백 국방부 장관이 26일 오전 서울 용산구 국방부 브리핑룸에서 드론작전사령부 해체와 국방드론본부 신설 등을 골자로 한 '국방 드론·대드론 발전 정책'을 발표하고 있다. [사진=오동룡 군사방산전문기자] 2026.06.26 gomsi@newspim.com

국방드론본부는 드론·대드론 분야 개념발전, 소요발굴, 실증, 획득지원, 제도개선, 민군협력을 전담하는 국방부 직속 전문조직으로, 본부장은 임무의 중요성과 대외협력 기능을 감안해 소장급으로 편성할 계획이다. 국방부는 "작전 수행 기능은 각 군으로 전환하고, 전투발전·실증·획득지원·민군협력 기능은 국방드론본부로 집중해 우리 군의 드론 역량을 체계적으로 발전시키겠다"고 설명했다.

현재 전 군의 드론 작전 기능은 드론작전사를 중심으로 통합 운용되고, 정책 수립과 획득 기능은 국방부 정책실·전력정책국·군수관리국 등으로 분산돼 있다. 국방부는 이번 개편으로 타격용 드론 부대를 육군·해군·공군·해병대 예하 작전부대로 전환해 각 군이 감시·정찰·타격을 하나의 체계로 묶어 운용하도록 한다는 방침이다.

국방부는 그 이유에 대해 "각 군의 특성과 임무에 적합한 드론 운용개념과 전술을 발전시키기 위한 것"이라며 "드론 작전은 특정 부대의 전유물이 아니라 모든 부대가 수행하는 보편적인 작전으로 자리 잡게 될 것"이라고 설명했다.

안규백 장관도 이날 발표문을 통해 "드론 역량을 특정 조직에 집중하는 것이 아니라 전군으로 확대·심화하는 것이 이번 정책의 핵심"이라고 강조했다.

국방부는 드론·대드론 전력의 신속·대량 확충을 위해 근거리정찰드론, 소형자폭드론 등 저가·소모성 드론을 2만 대 이상 확보하기로 했다. 이와 함께 전략적 타격과 적 방공망 무력화를 목표로 한국형 장거리 자폭무인기 K-LUCAS(케이 루카스)를 신속 전력화하고, 인공지능(AI)을 적용한 군집드론 등 차세대 드론 전력 확보에도 나선다.

대드론 측면에서는 전방 접적지역 대드론체계와 소형무인기 대응체계를 단기적으로 배치하고, 상용 장비 가운데 성능이 입증된 대드론 장비를 내년부터 즉각 야전에 투입한다는 계획이다. 중·장기적으로는 레이저와 고출력 마이크로파 같은 지향성 에너지 무기를 개발해 전력화하고, 저가 드론 위협에 대응할 저비용 요격드론 등 다양한 요격 수단도 조기에 확보한다는 구상이다.

한편, 국방부는 모든 장병이 드론을 제2의 개인화기처럼 다루도록 하는 '50만 드론 전사' 양성 계획도 함께 내놨다. 국산 교육용 상용 드론 6만여 대를 도입해 기초 조종·운용 교육을 보편화하고, 군을 공공분야 최대 수요자로 활용해 국내 드론산업 생태계 활성화를 지원하겠다는 구상이다.

또 한국형 상용드론 군용 인증체계를 구축해 공급망·품질·보안 등을 사전 검증하고, 군 훈련장을 개방해 전파교란·요격 등 고난도 실증을 지원하는 한편, '대한민국 드론 공방전' 개최와 동맹·우방국과의 공급망 협력을 통해 수출 기반 확대도 추진한다.

국방부는 "드론·대드론 전력 확충, 드론 활용능력 강화, 국내 드론산업 발전을 동시에 달성해 우리 군을 무인전투체계 강군으로 발전시키겠다"고 밝혔다.

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