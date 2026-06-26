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드론작전사 해체·국방드론본부 신설… "타격 드론, 각 군으로 분산 배치"

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  • 국방부가 26일 드론작전사 해체와 국방드론본부 신설을 발표했다.
  • 타격 드론은 각 군으로 넘기고 정책·획득·실증은 본부가 맡는다.
  • 2만대 드론 확보와 50만 드론 전사 양성도 추진했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

군 드론작전사령부 해체… 정책 전담 '국방드론본부' 소장급 직속부대 신설
K-LUCAS·레이저·전자파로 대드론망 구축… 저가 소모성 드론 2만대 확보
"50만 드론 전사 키워 드론을 제2의 개인화기로"… 국내 드론산업 육성 병행

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국방부가 드론 관련 군 작전을 총괄해온 드론작전사령부를 해체하고, 드론 정책 수립과 전투발전·획득지원을 전담하는 국방부 직속 '국방드론본부'를 신설하기로 했다.

26일 국방부가 발표한 '국방 드론·대드론 발전 정책'의 핵심은 타격 드론 작전 기능을 육·해·공군 및 해병대 각 군으로 넘기고, 정책·획득·실증·민군협력 기능을 국방드론본부로 집중하는 조직 재편이다.

안규백 국방부장관은 이날 국방부 프리핑룸에서 발표를 통해 "현재 드론 전력이 드론작전사 중심으로 운용되는 체계를 개선해, 각 군이 감시·정찰과 타격작전을 통합 수행하도록 만들겠다"며 "드론작전사 예하 부대를 각 군 예하 작전부대로 전환한다"고 밝혔다. 이에 따라 드론작전사령부는 작전수행 기능을 떼어내 각 군으로 넘기고, 본부 조직은 드론·대드론 분야 전투발전과 전력혁신을 담당하는 '국방드론본부'로 개편된다.

안규백 국방부 장관이 26일 오전 서울 용산구 국방부 브리핑룸에서 드론작전사령부 해체와 국방드론본부 신설 등을 골자로 한 '국방 드론·대드론 발전 정책'을 발표하고 있다. [사진=오동룡 군사방산전문기자] 2026.06.26 gomsi@newspim.com

국방드론본부는 드론·대드론 분야 개념발전, 소요발굴, 실증, 획득지원, 제도개선, 민군협력을 전담하는 국방부 직속 전문조직으로, 본부장은 임무의 중요성과 대외협력 기능을 감안해 소장급으로 편성할 계획이다. 국방부는 "작전 수행 기능은 각 군으로 전환하고, 전투발전·실증·획득지원·민군협력 기능은 국방드론본부로 집중해 우리 군의 드론 역량을 체계적으로 발전시키겠다"고 설명했다.

현재 전 군의 드론 작전 기능은 드론작전사를 중심으로 통합 운용되고, 정책 수립과 획득 기능은 국방부 정책실·전력정책국·군수관리국 등으로 분산돼 있다. 국방부는 이번 개편으로 타격용 드론 부대를 육군·해군·공군·해병대 예하 작전부대로 전환해 각 군이 감시·정찰·타격을 하나의 체계로 묶어 운용하도록 한다는 방침이다.

국방부는 그 이유에 대해 "각 군의 특성과 임무에 적합한 드론 운용개념과 전술을 발전시키기 위한 것"이라며 "드론 작전은 특정 부대의 전유물이 아니라 모든 부대가 수행하는 보편적인 작전으로 자리 잡게 될 것"이라고 설명했다.

안규백 장관도 이날 발표문을 통해 "드론 역량을 특정 조직에 집중하는 것이 아니라 전군으로 확대·심화하는 것이 이번 정책의 핵심"이라고 강조했다.

국방부는 드론·대드론 전력의 신속·대량 확충을 위해 근거리정찰드론, 소형자폭드론 등 저가·소모성 드론을 2만 대 이상 확보하기로 했다. 이와 함께 전략적 타격과 적 방공망 무력화를 목표로 한국형 장거리 자폭무인기 K-LUCAS(케이 루카스)를 신속 전력화하고, 인공지능(AI)을 적용한 군집드론 등 차세대 드론 전력 확보에도 나선다.

대드론 측면에서는 전방 접적지역 대드론체계와 소형무인기 대응체계를 단기적으로 배치하고, 상용 장비 가운데 성능이 입증된 대드론 장비를 내년부터 즉각 야전에 투입한다는 계획이다. 중·장기적으로는 레이저와 고출력 마이크로파 같은 지향성 에너지 무기를 개발해 전력화하고, 저가 드론 위협에 대응할 저비용 요격드론 등 다양한 요격 수단도 조기에 확보한다는 구상이다.

한편, 국방부는 모든 장병이 드론을 제2의 개인화기처럼 다루도록 하는 '50만 드론 전사' 양성 계획도 함께 내놨다. 국산 교육용 상용 드론 6만여 대를 도입해 기초 조종·운용 교육을 보편화하고, 군을 공공분야 최대 수요자로 활용해 국내 드론산업 생태계 활성화를 지원하겠다는 구상이다.

또 한국형 상용드론 군용 인증체계를 구축해 공급망·품질·보안 등을 사전 검증하고, 군 훈련장을 개방해 전파교란·요격 등 고난도 실증을 지원하는 한편, '대한민국 드론 공방전' 개최와 동맹·우방국과의 공급망 협력을 통해 수출 기반 확대도 추진한다.

국방부는 "드론·대드론 전력 확충, 드론 활용능력 강화, 국내 드론산업 발전을 동시에 달성해 우리 군을 무인전투체계 강군으로 발전시키겠다"고 밝혔다.

gomsi@newspim.com

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김건희 매관매직 혐의 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = '현대판 매관매직'으로 불리는 김건희 여사의 '디올벡·금거북이 수수' 의혹 사건 1심 판결이 26일 나온다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 이날 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 26일 오후 2시 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고를 진행한다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 김 여사는 지난 2022년 3월부터 5월까지 이봉관 서희건설 회장으로부터 맏사위인 박성근 변호사의 공직 임명 청탁 명목 등으로 반클리프 아펠 목걸이와 귀걸이 등 총 1억380만 원 상당의 귀금속을 수수한 혐의를 받는다. 같은 해 이배용 전 국가교육위원장으로부터 위원장 임명 청탁을 명목으로 265만 원 상당의 금거북이를, 서성빈 드롬돈 대표로부터 로봇개 사업 지원 청탁과 함께 3990만 원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 손목시계를 받은 혐의도 있다. 이와 함께 김상민 전 부장검사로부터 총선 공천 청탁과 함께 1억4000만 원 상당의 이우환 화백 그림을 받고, 최재영 목사로부터 디올백 가방을 수수한 혐의도 적용됐다. 이 사건을 수사·기소한 민중기 특별검사팀은 이른바 '현대판 매관매직'으로 규정하며 김 여사에게 징역 7년 6개월을 구형했다. 또 김 여사가 받은 것으로 조사된 이우환 화백 그림, 금거북이, 반클리프 아펠 목걸이, 디올백 등을 몰수하고 그라프 목걸이, 바쉐론 콘스탄틴 시계 등의 가액에 해당하는 5630만여 원의 추징을 선고해달라고 했다. 특검팀은 "김건희의 범행은 대통령 배우자로서의 지위를 배경으로 대통령의 각종 권한을 사적 거래의 대상으로 삼아 반복적으로 금품을 수수한 '매관매직' 행위"라고 밝혔다. 반면 김 여사 측은 첫 공판부터 일부 금품 수수 사실은 인정하면서도 알선 대가성은 없었다며 혐의를 부인했다. 특히 이우환 화백 작품 수수 혐의에 대해서는 핵심 증인의 진술 번복을 주장하며 신빙성에 문제를 제기했다. 김 여사는 최후진술에서 "저의 경솔한 처신에 대해 진심으로 깊이 반성한다"며 "이 자리까지 오게 돼 국민들께 진심으로 사죄드리며 재판부 판단을 겸허히 받아들이고 남은 세월 속죄하며 살겠다"고 말했다. right@newspim.com 2026-06-26 05:50
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'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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