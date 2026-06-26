경기도, 수원 등 5개 시군서 '기회소득 예술인' 공연 진행

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10월 31일까지 기회소득 예술인 총 84팀 참여·20회 공연

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 예술인에게는 지속적인 창작 기회가 제공되고 도민은 다양한 공연예술을 가까이에서 즐길 수 있게 있다. 경기도와 경기아트센터는 이달 27일부터 오는 10월 31일까지 '2026년 예술인 기회소득 확산사업, ON STAGE(온 스테이지):경기' 공연을 개최한다고 26일 밝혔다.

예술인 기회소득 확산사업 공연. [사진=경기도]

시에 따르면 이 공연은 수원, 용인, 의정부, 동두천, 연천 등 5개 시군의 공연장에서 진행되며 예술인 기회소득 수혜자 중 공모를 통해 선정된 총 84팀이 참여해 20회의 프로그램을 소화할 예정이다.

공연 첫날인 6월 27일에는 어쿠스틱 듀오 '아웃오브캠퍼스'와 4인조 록밴드 'OAH!'가 무대에 오른다. 또한 국악, 무용, 다원예술 등 다양한 장르의 예술인들이 도민들과 만날 계획이다.

특히 8월에는 경기아트센터 야외극장에서 특별한 야간 공연도 예정돼 있어 도민들에게 새로운 문화예술 체험을 제공할 예정이다.

곽선미 경기도 예술정책과장은 "기회소득 확산사업은 예술인에게 지속 가능한 창작의 기회를 제공하고 도민에게는 문화예술을 누릴 기회를 대폭 확대하는 것"이라고 말했다.

한편 10월에는 시각예술 분야의 기회소득 예술인들이 참여하는 아트페어 형식의 기획전시 'Art POP(아트 팝):경기'가 열릴 예정이다.

1141world@newspim.com