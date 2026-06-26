강진군, 스마트 집들이 플랫폼 가동…귀촌정보 한곳에

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빈집 검색·AI상담 지원

[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 강진군이 빈집 정보와 인구정책을 통합 제공하는 온라인 플랫폼을 가동한다.

강진군이 빈집 정보 검색과 인구정책 안내를 한 번에 제공하는 '스마트 집들이 플랫폼'을 본격 운영한다고 26일 밝혔다.

특히 이달 22일부터 내달 3일까지 진행되는 2026 제2차 강진품애(愛) 입주자 모집을 앞두고 빈집 정보를 찾는 예비 귀촌인에게 유용할 전망이다.

새로운집 플랫폼. [사진=강진군] 2026.06.26 ej7648@newspim.com

강진품애는 농촌 빈집을 리모델링해 도시민에게 임대하는 정주 지원 사업으로 보증금 100만 원, 월 임대료 1만 원 수준으로 제공된다. 이번 모집부터는 플랫폼을 통해 빈집 정보 확인과 함께 주거·일자리·육아 등 인구정책 안내를 통합 제공한다.

플랫폼은 지도 기반 빈집 검색, 24시간 AI 챗봇 상담, 영상 정보 제공 기능을 갖췄다. 이용자는 위치와 주변 편의시설을 지도에서 확인할 수 있고 내부와 주변 환경을 담은 영상으로 현장 방문 없이도 주택 상태를 파악할 수 있다. AI 챗봇은 시간 제약 없이 관련 정책 문의에 응답한다.

행정 효율도 개선됐다. 기존 수기 중심의 빈집 실태조사 자료를 디지털로 표준화해 현황 관리와 민원 처리 속도를 높였고 건축물대장 발급이나 주소-좌표 변환 등 반복 업무는 자동화해 담당자의 정책 업무 집중도를 높였다.

강진원 군수는 "플랫폼 도입으로 빈집 정보와 인구정책 접근성이 향상될 것"이라며 "주민 체감형 스마트 행정 서비스를 지속 확대하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com