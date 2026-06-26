롯데케미칼, '2025 ESG 리포트' 발간..."지속가능 경쟁력 강화"

AI 핵심 요약beta
- 롯데케미칼은 26일 '2025 ESG 리포트'를 발간했다
- 리포트에 IFRS S2 기반 기후재무분석과 이중중대성 평가 확대를 담았다
- 연결 자회사까지 분석 범위를 넓히고 저탄소 사업 전환 의지를 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 롯데케미칼은 ESG(환경∙사회∙지배구조) 주요 활동과 성과를 담은 '2025 ESG 리포트'를 발간했다고 26일 밝혔다.
이번 리포트에는 IFRS(International Financial Reporting Standards) S2 기반 기후 관련 재무영향 분석 확대, 국내 연결 자회사를 포함한 이중중대성 평가 범위 확대, 탄소과제 운영협의회 신설, 생물다양성 평가 결과를 반영한 보전 활동 추진 등 ESG 관리체계 고도화와 실행 성과가 반영됐다.
롯데케미칼은 국제지속가능성기준위원회(ISSB)가 제정한 글로벌 공시 기준인 IFRSS2 기반 기후 관련 재무영향 분석 범위를 2025년부터 롯데정밀화학과 롯데에너지머티리얼즈 등 연결 자회사까지 확대했다. 이를 통해 기후변화에 따른 위험과 기회가 기업 경영에 미치는 영향을 보다 종합적으로 분석·공개했다.
이영준 롯데케미칼 대표는 "롯데케미칼은 사업 구조 혁신과 저탄소 기반 사업 포트폴리오 전환을 통해 지속가능한 경쟁력을 강화하고 있다"며 "앞으로도 지속가능성을 모든 경영 의사결정의 핵심 가치로 삼고 실행력을 더욱 높여 나가겠다"고 밝혔다.
tack@newspim.com