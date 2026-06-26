부산 동래구서 '고창수박' 직거래장터 개최

AI 핵심 요약beta
- 전북 고창군이 26일 부산 동래구 고창수박 직거래장터를 성공적으로 마무리했다고 밝혔다
- 25~26일 동래구청 광장에서 고창 흑수박 등 농특산물 홍보와 판로 확대에 성과를 거뒀다
- 고창군은 직거래를 통해 유통 활성화와 브랜드 인지도 제고를 기대하며 홍보·판매 행사를 이어가겠다고 했다
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도시 소비자 확대...안정적 유통망 구축과 브랜드 인지도 제고
[고창=뉴스핌] 이백수 기자=전북 고창군은 자매결연도시인 부산 동래구에서 개최한 고창수박 직거래장터를 성공적으로 마무리하며 지역 농특산물 홍보와 판로 확대에 성과를 거뒀다고 26일 밝혔다.
행사는 25~26일 부산광역시 동래구청 광장에서 열렸다. 군은 동래구와 교류 협력을 강화하고 지역 대표 농산물인 고창수박의 우수성을 알렸다.
행사에는 고창군 생산자와 농업인 단체가 참여해 고창 흑수박과 블랙보스 수박을 비롯한 다양한 농특산품을 선보였다. 행사장을 찾은 부산 지역 소비자들은 높은 당도와 아삭한 식감의 고창수박에 큰 관심을 보이며 호응을 보냈다.
고창군은 이번 직거래장터가 생산자와 소비자를 직접 연결하는 유통 활성화는 물론 지역 농산물의 안정적인 판로 확보와 브랜드 인지도 향상에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
성현섭 고창군 농촌활력과장은 "앞으로도 도시 소비자와의 접점을 넓히고 고창 농특산물의 판로 확대를 위한 다양한 홍보와 판매 행사를 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com