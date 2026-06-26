부산 동래구서 '고창수박' 직거래장터 개최

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고당도 흑수박·블랙보스 수박 홍보...소비자 '호응'

도시 소비자 확대...안정적 유통망 구축과 브랜드 인지도 제고

[고창=뉴스핌] 이백수 기자=전북 고창군은 자매결연도시인 부산 동래구에서 개최한 고창수박 직거래장터를 성공적으로 마무리하며 지역 농특산물 홍보와 판로 확대에 성과를 거뒀다고 26일 밝혔다.

행사는 25~26일 부산광역시 동래구청 광장에서 열렸다. 군은 동래구와 교류 협력을 강화하고 지역 대표 농산물인 고창수박의 우수성을 알렸다.

부산 동래구 고창수박 직거래장터[사진=고창군] 2026.06.26 gojongwin@newspim.com

행사에는 고창군 생산자와 농업인 단체가 참여해 고창 흑수박과 블랙보스 수박을 비롯한 다양한 농특산품을 선보였다. 행사장을 찾은 부산 지역 소비자들은 높은 당도와 아삭한 식감의 고창수박에 큰 관심을 보이며 호응을 보냈다.

고창군은 이번 직거래장터가 생산자와 소비자를 직접 연결하는 유통 활성화는 물론 지역 농산물의 안정적인 판로 확보와 브랜드 인지도 향상에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

성현섭 고창군 농촌활력과장은 "앞으로도 도시 소비자와의 접점을 넓히고 고창 농특산물의 판로 확대를 위한 다양한 홍보와 판매 행사를 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com