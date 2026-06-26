덱스터, 뇌파 기반 AI 영상 제작 기술 개발 참여

과기정통부·ETRI 주관 AI 영상 제작 기술 개발 참여

뇌파 기반 '마인드 프롬프팅' 인터페이스 개발 추진

2K급 이미지·영상 생성 AI 에이전트 개발 목표

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 덱스터스튜디오가 창작자의 뇌파 신호를 활용해 영상 콘텐츠를 제작하는 AI 기술 개발에 나선다고 26일 밝혔다.

덱스터는 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)이 추진하는 '뇌파와 연동되는 마인드 프롬프팅 에이전트 기술 개발' 사업에 참여한다고 밝혔다. 이번 사업은 한국전자통신연구원(ETRI)이 주관한다.

사업은 뇌파 신호를 기반으로 콘텐츠 창작 의도를 해석하고 이를 이미지와 영상으로 구현하는 '마인드 프롬프팅(Mind Prompting)' 기술과 영상 창작 AI 에이전트를 개발하는 것이 목표다. 뇌파 정보를 활용해 2K급 이미지와 영상을 생성하고, 멀티턴(Multi-turn) 대화를 통해 결과물을 수정·편집할 수 있는 시스템 구축도 추진한다.

덱스터스튜디오 로고. [로고=덱스터스튜디오]

현재 생성형 AI 기반 영상 제작은 텍스트 프롬프트나 물리적 입력 장치에 의존하는 만큼, 창작자가 의도한 이미지를 구현하는 과정에서 표현의 한계가 발생할 수 있다는 것이 회사의 설명이다. 이에 따라 컨소시엄은 뇌파 데이터를 기반으로 AI가 이해할 수 있는 형태로 정보를 변환하는 '브레인 투 벡터(Brain-to-Vector)' 기술을 개발할 계획이다.

이를 통해 영화와 드라마 등 콘텐츠 기획 단계에서 연출자가 구상한 이미지를 텍스트 입력 없이 뇌파 분석만으로 스토리보드 형태의 이미지와 영상으로 구현하는 것을 목표로 한다.

덱스터는 개발된 기술을 프리비즈(사전 시각화) 등 상업용 콘텐츠 제작 과정에 적용하는 실증을 맡는다. 이를 통해 기술 완성도를 검증하고 상업용 콘텐츠 제작 현장에서 활용할 수 있는 기술 가이드라인을 마련할 계획이다.

송재원 덱스터 R&D연구소장은 "마인드 프롬프팅 기술을 활용해 콘텐츠 제작 방식의 변화를 추진할 계획"이라며 "상업용 콘텐츠 제작 현장에서 기술 활용성을 높이고 차세대 제작 환경 구축에도 나서겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com