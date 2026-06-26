HSAD, 유니온페이 글로벌 여행 캠페인 공개

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AI 활용 디지털 콘텐츠...호텔·쇼핑 등에서 최대 20% 할인

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= HSAD가 유니온페이의 글로벌 여행 결제 혜택을 소개하는 캠페인을 공개했다.

이번 캠페인은 지난 1월 공개된 '중국 여행 편'의 후속작으로 호텔 예약부터 현지 쇼핑, 관광, 액티비티에 이르기까지 여행객의 실제 여정을 따라 유니온페이의 결제 혜택을 보여준다.

HSAD가 유니온페이의 글로벌 여행 결제 혜택을 소개하는 캠페인을 공개했다. [사진= HSAD]

기존 'HAVE A NICE PAY, UnionPay' 메시지와 CM송은 유지하면서 배경을 글로벌 여행지로 확장했다. 단순한 정보 나열보다 여행 준비와 실행 과정에서 혜택을 자연스럽게 인식하도록 구성했으며 광고 메시지와 혜택 정보를 하나의 스토리로 통합했다.

주요 특징은 인공지능(AI)을 활용한 디지털 콘텐츠다. TV 광고와 함께 공개되는 '할인을 부르는 유니온페이' 시리즈는 전 세계 주요 랜드마크와 상징적 오브제들이 CM송에 맞춰 노래하는 콘셉트로 제작됐다.

유니온페이 카드로 아고다, 트립닷컴, 클룩 등 글로벌 여행 플랫폼에서 호텔과 액티비티 결제 시 최대 20% 할인을 받을 수 있다.

KB국민·NH농협·삼성카드 등 제휴카드 소지 고객은 아시아 지역 오프라인 가맹점에서 최대 10% 즉시 할인을 받으며 '유니온페이 하나 트래블로그 체크카드'로 일본 전역 ATM에서 현금 인출 시 220엔 캐시백을 받을 수 있다.

대만 인기 맛집 '츠차취', 'CHAFFEE'에서 최대 5% 할인, 프랑스 파리 몽쥬약국에서 최대 15% 할인 등의 혜택도 제공된다.

HSAD 관계자는 "이번 캠페인은 중국 여행 편에서 검증된 브랜드 자산을 글로벌 여행 시장으로 확장한 프로젝트"라며 "여행객의 실제 이용 맥락에 맞춘 혜택과 AI 기반 크리에이티브를 결합해 브랜드 메시지의 전달력과 몰입도를 높이는 데 주력했다"고 말했다.

origin@newspim.com