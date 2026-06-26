부산시, 빈집 매입·SOC 조성사업 추진…서구·부산진구 대상지 선정

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14억 원 사업비 문화·생활공간 확충

인구 유출 방지·문화예술 거점 조성

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 올해 빈집 매입·생활SOC 조성사업과 빈집플러스드림 사업 대상지를 서구와 부산진구로 정하고 빈집 정비를 문화·생활공간 확충 사업으로 이어간다.

시는 올해 빈집 매입·생활SOC 조성사업 대상지로 서구와 부산진구를, 신규 사업인 빈집플러스드림 사업 대상지로 서구를 최종 선정했다고 26일 밝혔다.

부암초등학교 통학로에 장기간 방치된 빈집 5호을 정비해 설치한 도심 스마트팜과 텃밭 구상도[사진=부산시] 2026.06.26

지난해에 이어 추진된 빈집 매입·생활SOC 공모에는 3개 구가 신청했으며 민관협의체 평가를 거쳐 2개 구가 선정됐다. 총사업비는 14억 원으로 시와 구가 각각 70%, 30%씩 부담한다.

신규 사업인 빈집플러스드림은 빈집을 리모델링해 문화예술인 창작공간으로 조성하는 사업으로 지방소멸대응기금 2억 원을 활용한다. 이번에 선정된 빈집 매입·생활SOC 조성사업은 서구의 '해돋이로 예술로'와 부산진구의 '빈집애 채움텃밭'이다.

서구 사업은 남부민동 산복도로 급경사지의 빈집 3호를 정비해 남항을 품은 예술인 창작·전시 공간으로 조성하는 내용이다. 부산진구 사업은 부암초등학교 통학로의 방치 빈집 5호를 정비해 도심 스마트팜과 텃밭을 조성하고 생태 체험과 휴식 공간을 마련하는 계획이다.

빈집플러스드림 사업은 부산문화재단과 협력해 추진하며 서구의 '천마산로 예술로'가 선정됐다. 남항 앞바다를 조망할 수 있는 천마산로 인접 빈집 3호를 리모델링해 창작·전시 공간으로 조성하고 지역 주민과의 소통 기반도 구축할 예정이다.

시는 이번 사업을 빈집 고도화 정책의 일환으로 추진하며 면 단위로 사업을 집중해 정비 효과를 높인다는 방침이다. 두 사업을 연계해 서구 일대 빈집 6호를 정비하고 문화예술인 거점으로 키운다는 계획이다.

배성택 주택건축국장은 "늘어나는 빈집 문제는 도시 환경 전반에 영향을 미치는 중요한 도시 과제"라며 "빈집 매입 및 활용을 통해 인구 유출을 막고 새로운 인구 유입을 이끄는 선순환 구조를 만들어 나가겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com