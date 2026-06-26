金正恩观摩火箭炮和弹道武器试射 强调持续提升打击能力

纽斯频通讯社首尔6月26日电 据朝鲜官媒中央通讯社26日报道，朝鲜国务委员会委员长金正恩25日观摩了包括多管火箭炮、战术弹道导弹和火炮在内的重要武器试射，并表示将继续加强国防力量建设，加快远程打击装备更新换代。
报道称，金正恩当天与朝鲜劳动党中央军需工业书记赵春龙等人一同观摩。试射内容包括对新型240毫米24联装多管火箭炮武器系统的作战性能、战术弹道导弹特殊任务战斗部威力，以及155毫米自行榴弹炮远程炮弹命中精度进行分析和评估。
朝中社称，新型240毫米24联装多管火箭炮系统实现了火力指挥系统各组成部分自动化，并配备自主精确制导系统，射程增至90公里，是改进型军团级火力系统。
报道还称，战术弹道导弹特殊任务战斗部主要用于打击敌方机场、港口、电力设施等重要目标，对155毫米自行榴弹炮配套使用的射程达65公里远程炮弹进行试射具有重要军事意义。
金正恩表示，在当前国际形势下，只有依靠绝对的力量优势才能维护国家主权和保障国家生存，因此加强国防力量建设是国家最重要、最不可或缺的战略任务。
他还表示，使对手长期处于不安和恐惧之中，本身就是发挥战争威慑作用的重要方面。朝鲜将在尽可能短的时间内完成远程打击装备更新换代，让对手认识到朝鲜武装力量的变化。
据报道，自今年2月朝鲜劳动党第九次代表大会召开以来，金正恩除继续推进核武器和导弹研发外，也持续关注常规武器现代化建设。
韩国有关对朝情报人士分析认为，朝鲜正着力加强炮兵力量建设，以提升常规远程打击能力。金正恩近期连续视察军事活动并发表强硬言论，将进一步加剧朝鲜半岛紧张局势。（完）
韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社