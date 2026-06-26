金正恩观摩火箭炮和弹道武器试射 强调持续提升打击能力

纽斯频通讯社首尔6月26日电 据朝鲜官媒中央通讯社26日报道，朝鲜国务委员会委员长金正恩25日观摩了包括多管火箭炮、战术弹道导弹和火炮在内的重要武器试射，并表示将继续加强国防力量建设，加快远程打击装备更新换代。

图为朝鲜国务委员会委员长金正恩与朝鲜劳动党中央军需工业部及军方有关负责人一同察看155毫米自行火炮。【图片=朝鲜媒体提供】

报道称，金正恩当天与朝鲜劳动党中央军需工业书记赵春龙等人一同观摩。试射内容包括对新型240毫米24联装多管火箭炮武器系统的作战性能、战术弹道导弹特殊任务战斗部威力，以及155毫米自行榴弹炮远程炮弹命中精度进行分析和评估。

朝中社称，新型240毫米24联装多管火箭炮系统实现了火力指挥系统各组成部分自动化，并配备自主精确制导系统，射程增至90公里，是改进型军团级火力系统。

报道还称，战术弹道导弹特殊任务战斗部主要用于打击敌方机场、港口、电力设施等重要目标，对155毫米自行榴弹炮配套使用的射程达65公里远程炮弹进行试射具有重要军事意义。

金正恩表示，在当前国际形势下，只有依靠绝对的力量优势才能维护国家主权和保障国家生存，因此加强国防力量建设是国家最重要、最不可或缺的战略任务。

他还表示，使对手长期处于不安和恐惧之中，本身就是发挥战争威慑作用的重要方面。朝鲜将在尽可能短的时间内完成远程打击装备更新换代，让对手认识到朝鲜武装力量的变化。

据报道，自今年2月朝鲜劳动党第九次代表大会召开以来，金正恩除继续推进核武器和导弹研发外，也持续关注常规武器现代化建设。

韩国有关对朝情报人士分析认为，朝鲜正着力加强炮兵力量建设，以提升常规远程打击能力。金正恩近期连续视察军事活动并发表强硬言论，将进一步加剧朝鲜半岛紧张局势。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社