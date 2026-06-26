韩朝野议员访美推动韩美造船合作 建议为《琼斯法案》设例外机制

纽斯频通讯社华盛顿6月26日电 正在美国访问的韩国朝野议员代表团当地时间25日表示，已就推进韩美造船业合作项目（MASGA）、美国《琼斯法案》限制以及因对俄制裁导致韩国企业船舶交付受阻等问题与美国白宫、国务院及国会议员等进行了沟通。

图为当地时间25日，由韩国共同民主党、国民力量党和祖国革新党议员组成的访美代表团在华盛顿举行记者座谈会。【图片=纽斯频通讯社】

当天，由韩国共同民主党、国民力量党和祖国革新党议员组成的访美代表团在华盛顿举行记者座谈会，介绍了此次访问情况。

议员们表示，美国《琼斯法案》规定，美国沿海运输只能由"美国建造、美国注册、美国拥有"的船舶承担。在美国现有造船产业和熟练技术人员基础较为薄弱的情况下，如果维持现行制度不变，韩美造船合作项目短期内难以取得明显成果。

为此，议员们提出可借鉴韩美自由贸易协定（FTA）原产地认定机制，对特定区域实行例外政策，将其设立为"特别经济区"，在一定范围内适用《琼斯法案》豁免。

美方此前未对这一方案进行深入研究，但在听取韩方介绍后认为，该方案"具有合理性，值得进一步讨论"。

议员们还指出，造船业对熟练技术人员依赖程度较高，培养具备现场施工能力的中高级工程技术人员通常需要15至20年时间，美国短期内难以满足相关人才需求，因此建议配套放宽专业技术人员签证政策。

此外，议员们还就韩华海洋因对俄制裁无法交付液化天然气（LNG）破冰运输船问题与美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）、国务院及白宫国家安全团队进行了沟通。

据了解，韩华海洋此前承建俄罗斯订购的6艘LNG破冰运输船，合同总金额约2万亿韩元，目前船舶已基本建成，但受国际制裁影响尚未交付。俄罗斯方面已向国际商事仲裁机构提出约800万美元赔偿请求。

韩方表示，相关合同签订于俄乌冲突爆发之前，希望美方研究适用例外措施。若企业承担赔偿责任，将影响资金状况和后续投资能力，不利于韩美造船合作项目推进。同时，若韩国造船企业因制裁影响失去订单，相关需求可能转向中国，从而进一步提升中国造船竞争力。

议员们还表示，双方还就战时作战指挥权移交、韩国企业赴美投资面临的"双重关税"负担以及专业人才签证制度等问题交换了意见。

议员们认为，韩美造船合作不仅是产业合作，也是两国战略合作的重要组成部分，如相关制度障碍不能得到解决，将对双方供应链安全和产业合作产生不利影响。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社