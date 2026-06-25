울산해경, 기장 해상서 야간 수색작업 진행…항공기 등 투입

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[울산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산 기장 앞바다에서 LPG가스운반선과 저인망 어선이 충돌해 어선이 침몰하고 선장 1명이 숨지고 선원 2명이 실종되는 사고가 발생했다.

울산해경이 25일 오전 부산 기장군 대변 남동방 약 23해리 해상에서 LPG 운반선(992t)과 저인망 어선(79t)이 충돌 사고와 관련해 실종자 2명을 수색하고 있다.[사진=울산해양경찰서] 2026.06.25

울산해양경찰서는 25일 오전 10시 10분께 부산 기장군 대변 남동방 약 23해리 해상에서 LPG 운반선(992t)과 저인망 어선(79t)이 충돌해 어선이 침몰했다고 밝혔다.

사고 어선에는 승선원 8명이 타고 있었으며 이 가운데 6명은 구조됐다. 구조된 선원 중 한국인 선장은 의식이 없는 상태로 병원으로 이송됐으나 이날 오후 1시 30분께 사망했다. 나머지 2명은 실종 상태다.

해경은 경비함정과 항공기, 해군 함정, 인근 조업선 등을 투입해 수색을 진행하고 있다. 전 함정을 동원한 비상 대응 체제를 가동한 상태다.

실종된 외국인 선원 2명에 대해서는 항공기와 조명탄을 활용한 야간 수색을 이어갈 계획이다.

황종우 해양수산부 장관은 이날 울산해경 상황실을 방문해 구조 상황을 보고받고 "가용 자원을 총동원해 마지막 한 명까지 수색에 최선을 다하라"고 지시했다.

news2349@newspim.com