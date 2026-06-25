박완수 경남지사, 밀양서 산사태 취약지역 점검…사방사업 6월 준공 목표

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사방사업 재난 대응 체계 점검

산림재해 예방사업 459억 투입

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 여름철 집중호우를 앞두고 산사태 취약지역 현장 점검에 나섰다.

박완수 경남지사(오른쪽)가 25일 밀양시 청도면 인산리 산사태취약지역을 찾아 우기 대비 사방사업 추진 상황과 재난 대응 태세를 점검하고 있다,[사진=경남도] 2026.06.25

도는 박완수 지사가 25일 밀양시 청도면 인산리 일원을 방문해 사방사업 추진 상황과 재난 대응 태세를 점검했다고 밝혔다. 우기 전 산림재해 예방시설을 확인하기 위한 현장 점검이다.

이날 점검에는 안병구 밀양시장과 산림조합 관계자 등이 참석해 사업 진행 상황을 공유하고 현장 의견을 수렴했다.

해당 사업은 총사업비 7억6000만 원을 투입해 산사태 위험을 낮추고 하류 지역 피해를 줄이기 위한 것이다. 사방댐 1곳과 바닥막이 14곳, 바닥깔기 374.5㎡ 조성 등이 포함되며 2월 착공해 6월 말 준공을 목표로 진행 중이다.

경남도는 올해 산사태 취약지역을 중심으로 459억 원을 투입해 산림재해 예방사업을 추진하고 있다. 산지사방 25ha, 계류보전 34km, 사방댐 43개소, 산림유역관리 22개소 등이 주요 사업이다.

최근 집중호우와 태풍 등 극한기상이 잦아지면서 산림재해 위험이 증가하는 추세다. 사방사업은 토석과 유목의 하류 유출을 차단해 피해를 줄이는 데 목적이 있다.

박 지사는 "집중호우에 대비해 사방사업을 차질 없이 추진해 도민 안전을 확보해야 한다"고 말했다.

news2349@newspim.com