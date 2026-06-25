[2026WC] 현역 은퇴 앞둔 멕시코 베테랑 GK 오초아, 체코전 출전…홈 팬들과 마지막 인사

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 현역 은퇴를 앞둔 멕시코 축구 대표팀의 베테랑 골키퍼 기예르모 오초아(40)가 6번째 월드컵 무대에서 홈 팬들과 마지막 인사를 나눴다.

오초아는 25일(한국시간) 멕시코 멕시코시티 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전 체코전에서 멕시코가 2-0으로 앞선 후반 33분 라울 랑헬과 교체 투입됐다.

[멕시코시티 로이터=뉴스핌] 멕시코의 베테랑 골키퍼 기예르모 오초아가 사실상 현역 마지막 경기를 치른 후 멕시코 선수들에게 헹가레를 받고 있다. 2026.06.25 football1229@newspim.com

이미 남아프리카공화국(2-0)과 한국(1-0)을 연파하며 조 1위와 32강 진출을 확정한 멕시코는 이날 체코를 상대로도 3-0 완승을 거뒀다. 후반 들어 마테오 차베스와 훌리안 키뇨네스가 연속골을 넣었고, 후반 추가시간 알바로 피달고가 쐐기골을 터뜨렸다.

승부가 기운 상황에서 하비에르 아기레 멕시코 감독은 오초아에게 출전 기회를 줬다. 오초아는 홈 팬들의 박수갈채를 받으며 그라운드에 들어섰다. 이후 주장 완장까지 찬 채 경기 종료 휘슬이 울릴 때까지 멕시코 골문을 지켰다.

다만 체코가 공격을 시도하지 않아 세이브를 기록하지는 못했다. 대신 오초아는 경기 후 후배들과 승리의 기쁨을 나눴고, 멕시코 선수들은 그를 헹가래 치며 예우했다.

오초아는 아르헨티나의 리오넬 메시(39), 포르투갈의 크리스티아누 호날두(41)와 함께 이번 대회에서 개인 통산 6번째 월드컵에 참가했다. 다만 2006 독일 월드컵과 2010 남아공 월드컵에서는 출전 기회를 얻지 못했다. 이번 대회에서도 주전은 랑헬이었지만, 조별리그 통과를 확정한 뒤 열린 체코전에서 출전 기회를 잡았다.

1985년 7월 13일생인 오초아는 이날 출전으로 멕시코 최고령 월드컵 출전 선수 기록도 새로 썼다. 종전 기록은 콰우테모크 블랑코(53)가 2010년 남아공 월드컵에서 세운 37세였다.

[멕시코시티 로이터=뉴스핌] 멕시코의 베테랑 골키퍼 기예르모 오초아가 사실상 현역 마지막 경기를 치렀다. 2026.06.25 football1229@newspim.com

오초아에게 멕시코시티 스타디움은 특별한 장소다. 그는 이 경기장을 홈구장으로 쓰는 멕시코 프로팀 클럽 아메리카에서 15시즌 동안 활약했다. 지난 2025-2026시즌까지는 키프로스 리그 AEL 리마솔에서 뛰었다.

오초아는 이번 월드컵을 끝으로 현역 은퇴를 계획하고 있다. 멕시코가 토너먼트에 돌입하는 만큼 체코전이 그의 축구 인생 마지막 경기가 될 가능성이 높다.

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