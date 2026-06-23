[2026WC] 멕시코 오초아 출전 확정? 韓 남아공 3차전 승리로 32강 '자력 진출' 노려야

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 축구대표팀의 32강 진출이 걸린 남아프리카공화국과 경기가 이틀 앞으로 다가왔다. 그런 가운데 멕시코 축구대표팀 하비에르 아기레 감독이 체코와 3차전에서 백업 선수들을 기용할 계획이라고 밝혀 한국에도 영향이 있을 수 있다는 얘기가 나왔다.

미국 스포츠매체 ESPN은 "멕시코 하비에르 아기레 감독이 오는 24일(한국시간) 멕시코 멕시코시티 스타디움에서 열리는 체코와 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 3차전에서 골키퍼 기예르모 오초아를 선발 출전시킨다"고 23일 밝혔다.

[멕시코 과달라하라 로이터=뉴스핌] 유다연 기자= 멕시코 축구대표팀 기예르모 오초아가 지난 19일 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 한국과 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 3차전 전에 몸을 풀고 있다. 2026.06.23 willowdy@newspim.com

멕시코 국가대표 골키퍼인 오초아는 6번째 월드컵 출전으로 화제가 됐다. 다만 주전이었던 과거와 달리 이번에는 라울 랑헬의 백업으로 나설 예정이다.

멕시코는 지난 19일 열린 한국전에서 1-0으로 승리하며 32강 진출을 조기 확정했다. 그러면서 체코와 경기에서는 주전들에게 휴식을 줄 수 있다는 예측이 나왔다.

그런 상황에서 아기레 감독이 오초아의 출전을 확언하면서 백업 선수들이 대거 출전할 것으로 보인다.

한국 대표팀에는 불리하게 작용할 수 있다. 한국은 24일 멕시코 몬테레이 구장에서 남아공과 A조 조별리그 3차전을 치른다. 이 경기에서 최소 무승부를 챙겨야 32강 진출을 확정할 수 있다.

만약 한국이 남아공과 3차전에서 패할 경우, 한국은 멕시코와 체코의 경기 결과에 따라 32강 진출이 결정된다. 멕시코가 이길 경우, 한국은 각 조 3위를 차지한 12개 팀 중 8위 안에 들면 32강에 진출할 수 있다. 하지만 체코가 이길 경우, 한국은 조별리그에서 탈락한다.

한국은 경우의 수를 따지지 않기 위해 남아공전에서 승리를 거두는 것이 가장 중요하다.

willowdy@newspim.com