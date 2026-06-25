고흥군 지방세정 '우수상'…연속 수상 행정력 입증

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

체계적 징수활동 납세 편의 강화 성과

[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 고흥군이 전라남도 지방세정 종합평가에서 우수상을 수상하며 4년 연속 우수기관에 선정됐다.

고흥군은 전라남도가 실시한 '2026년 지방세정 종합평가'에서 우수상을 수상했다고 25일 밝혔다.

고흥군 재무과 관계 공무원들이 전라남도 지방세정 종합평가 우수상 수상을 기념하며 기념촬영을 하고 있다.[사진=고흥군] 2026.06.25 chadol999@newspim.com

이로써 고흥군은 2023년 장려상 수상 이후 올해까지 4년 연속 지방세정 우수기관에 이름을 올리며 안정적인 세정 운영 성과를 이어가고 있다.

전라남도 지방세정 종합평가는 자주재원 확충과 지방세정 발전을 위해 도내 시군의 지방세 및 세외수입 운영 전반을 종합적으로 평가하는 제도다.

이번 평가는 지방세수 확충, 세외수입 징수 및 운영, 지방세정 운영 등 3개 분야 35개 항목을 대상으로 진행됐다. 고흥군은 특히 지방세수 확충과 지방세정 운영 분야에서 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다.

군은 정확한 세원 관리와 체계적인 징수 활동을 기반으로 납세자 편의 중심의 세무행정을 지속 추진해 왔다. 또한 다양한 편의 시책을 통해 군민들이 쉽고 편리하게 세금을 납부할 수 있는 환경 조성에도 주력해 왔다.

chadol999@newspim.com