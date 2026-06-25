파주시, 성매매피해자 자활지원 대상자 추가 결정...총 23명

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[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 경기 파주시는 성매매 피해자 1명을 추가 자활 지원 대상자로 선정했다고 25일 밝혔다.

파주시청 전경.[사진=파주시]

이에 따라 지난 2023년 5월 첫 자활 지원 대상자를 선정한 이후 현재까지 지원 대상자는 총 23명으로 늘었다.

시는 성매매집결지의 사실상 폐쇄가 본격화되는 과정에서 피해자의 안정적인 사회 복귀를 돕기 위한 조치라고 설명했다.

현재 파주시는 성매매피해자를 대상으로 생계비와 주거 지원비, 직업 훈련비, 자립 지원금 등을 지원하고 있으며 심리·정서 상담과 사례 관리 등 맞춤형 지원도 병행하고 있다.

또 지난해 '성매매피해자 등의 자활 지원 조례 및 시행 규칙'을 일부 개정해 지원 대상을 기간과 상관없이 파주시 성매매피해자 등으로 확인된 사람까지 확대하고 지원 기간도 기존 2년에서 3년으로 연장했다.

시는 이 같은 제도 개선이 피해자들의 경제적 자립 기반 마련과 장기적인 사회복귀에 실질적인 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

한경희 여성가족과장은 "성매매피해자의 자활은 단기간에 이뤄질 수 없는 만큼 지속적이고 체계적인 지원이 중요하다"며 "앞으로도 성매매집결지 폐쇄 정책과 연계해 피해자 보호와 실질적인 자립 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.

skyimhan@newspim.com