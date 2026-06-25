강성휘 목포시장 당선인 "청년이 목포 성장축"

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목포 경제 대전환을 위한 청년창업가 간담회 개최

[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 민선 9기 강성휘 목포시장 당선인이 지역 청년 창업가들과 간담회를 갖고 '목포 경제 대전환' 해법 마련에 나섰다.

목포대전환 준비위원회는 25일 위원회 회의실에서 지역 청년 창업가 30여 명을 초청해 간담회를 개최했다고 밝혔다.

목포 경제 대전환을 위한 청년창업가 간담회. [사진=목포시] 2026.06.25 ej7648@newspim.com

간담회에는 로컬 크리에이터와 문화예술 콘텐츠 분야 창업가, 청년 소상공인 등이 참석해 창업 생태계의 현안과 발전 방향을 논의했다.

참석자들은 초기 창업 이후 성장 단계에서 필요한 금융·공간 지원 확대와 전문 마케팅, 네트워크 인프라 구축을 비롯해 주거·문화 등 청년 맞춤형 정주 여건 개선이 필요하다고 제안했다.

한 로컬 브랜딩 창업가는 "창업 이후 판로 확보와 인력 수급에 어려움이 크다"며 "지속 성장을 뒷받침할 정책이 필요하다"고 말했다.

강 당선인은 "목포 대전환의 핵심 주체는 청년 창업가"라며 "제안된 의견을 바탕으로 창업 지원 조례 개정과 주거·보육·교육을 연계한 청년 통합지원체계 구축을 추진해 시정 과제로 반영하겠다"고 밝혔다.

이어 "청년이 떠나지 않고 정착하는 도시 조성을 위해 지원을 확대하겠다"고 강조했다.

준비위는 간담회에서 도출된 과제를 분야별로 정리해 실무 검토를 거쳐 민선 9기 시정 운영 계획에 반영하고 추진 상황을 청년층과 공유할 계획이다.

ej7648@newspim.com