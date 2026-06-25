서태경 당선인, 부산 사상구 세입 추계 점검…재정 건전성 확보 방안 마련 주문

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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 사상구 세입 추계 논란과 관련해 서태경 구청장 당선인이 재정 전반 점검과 대책 마련을 주문했다.

서태경 부산 사상구청장 당선인이 24일 살고 싶은 사상 준비위원회 회의에서 사상구 재정현황 전반에 대한 집중점검과 체납징수율 제고 방안 마련을 지시하고 있다.[사진=사상구청장직 인수위원회] 2026.06.25

사상구청장직 인수위원회는 서 당선인이 전날 열린 살고 싶은 사상 준비위원회 회의에서 세입 추계 문제와 재정 운영 현황을 집중 점검하고 체납징수율 제고 방안 마련을 지시했다고 25일 밝혔다.

민선9기 출범을 앞두고 재정 상황을 정확히 파악해야 한다는 판단에서다.

서 당선인은 세입 추계와 실제 세입 간 차이 발생 원인과 규모를 신속히 파악해 보고할 것을 요구했다. 재정 건전성 확보를 위한 추가 재원 마련과 지출 효율화 방안도 함께 검토하도록 했다. 급여성 예산과 필수 행정서비스는 영향을 최소화하는 방향을 주문했다.

세입 추계 오류 인지 시점과 내부 보고·공유 과정 점검, 향후 재발 방지를 위한 개선 방안 마련도 지시했다.

공약 이행과 관련해서는 재원 조달과 실행 가능성을 고려한 우선순위 설정을 강조했다. 국비·시비 확보와 공모사업 유치 등 외부 재원 확보 노력도 병행해야 한다고 밝혔다.

세입 확충 방안으로는 체납징수율 제고를 언급했다. 서 당선인은 체납 징수가 재정 운영의 주요 수단인 만큼 실효성 있는 대책 마련이 필요하다고 했다.

이날 회의에서 이용규 준비위원회 부위원장은 세입 추계 문제의 엄중성을 언급하며 원인과 리스크, 대응 방안에 대한 설명을 요청했다. 통합재정안정화기금 규모와 가용재원 등 재정 전반에 대한 분석 필요성도 제기했다.

서 당선인은 "재정은 구정 운영의 기반"이라며 "현황을 정확히 진단해 단계적으로 대책을 추진하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com