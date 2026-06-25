익산시, 사계절 명인 김치 마스터클래스 참가자 모집

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7~9월까지 실습 교육 진행…29일부터 7월 2일까지 접수

당근라페김치 고구마순줄기김치 등 제철 김치 비법 전수

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 시민들에게 제철 김치 담그기 비법을 전수하는 '사계절 명인 김치 마스터클래스' 3기 참가자를 모집한다고 25일 밝혔다.

익산시는 오는 29일부터 7월 2일까지 '사계절 명인 김치 마스터클래스' 3기 참가자를 모집하며 교육은 7월 8일부터 9월까지 진행된다.

'사계절 명인 김치 마스터클래스' 홍보 포스터[사진=익산시] 2026.06.25 lbs0964@newspim.com

익산 제1호 김치 명인이자 짓도가지김치연구소 대표인 신승주 명인이 김치 발효 비법과 계절별 젓갈 활용법 조리 노하우 등을 직접 전수한다.

이번 과정은 여름과 초가을 제철 식재료를 활용한 실습 중심으로 운영된다. 교육은 △당근라페김치 △고구마순줄기김치 △감보쌈김치 △콩나물물김치 등을 주제로 진행된다.

모집 인원은 선착순 18명이며 참가를 희망하는 시민은 익산시 공식 사회관계망서비스와 블로그에 게시된 네이버폼을 통해 신청하면 된다.

익산시는 지역 미식문화 확산을 위해 사계절 명인 김치 마스터클래스를 운영하고 있으며 앞서 진행된 1기와 2기 과정도 높은 관심 속에 조기 마감됐다.

익산시 관계자는 "이번 3기 과정도 명인의 손맛과 발효 비법을 직접 배울 수 있는 좋은 기회가 될 것"이라며 "많은 시민들의 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com