윤호중 장관 "건설현장이 죽음의 현장 돼선 안 돼"…전문건설업계와 산업안전 간담회

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행안부, 기업 재해경감 제도 소개…건설현장 재해 예방 위한 민·관 협력 강화

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 건설 현장의 산업재해를 줄이기 위해 전문건설업계와 머리를 맞대고 현장 중심의 안전대책 마련에 나섰다.

행정안전부는 윤호중 장관이 25일 대한전문건설협회가 마련한 산업안전 간담회에 참석해 건설 분야 산업재해 저감 방안을 논의했다고 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이번 간담회는 건설 현장에서 반복되는 산업재해의 주요 원인을 점검하고, 현장의 의견을 반영한 실효성 있는 재해 예방 대책을 마련하기 위해 개최됐다. 윤학수 대한전문건설협회 중앙회장을 비롯해 전국 시·도회 회장 등 전문건설업계 관계자들이 참석해 현장의 애로사항과 개선 방안을 공유했다.

행정안전부에 따르면 최근 6년(2020~2025년) 산업재해 사고 사망자는 연평균 849명으로, 이 가운데 건설업 사망자가 387명으로 전체의 46%를 차지했다.

이날 간담회에서는 대한전문건설협회가 그동안 추진한 안전관리 활동과 성과를 소개했으며, 업계는 건설 현장의 주요 현안과 제도 개선 사항을 정부에 건의했다.

행안부는 기업이 재난 발생 이전부터 위험요인을 체계적으로 분석하고 재난관리 계획을 수립하도록 지원하는 '기업 재해경감 제도'를 소개하고, 건설업계의 적극적인 참여를 당부했다.

윤호중 행정안전부 장관은 "국민의 생명을 지키는 일보다 더 중요한 국가의 책무는 없으며, 특히 가족의 생계를 위해 찾은 일터가 죽음의 현장이 돼서는 안 된다"며 "이번 간담회를 통해 논의된 현장의 생생한 목소리와 정부의 제도적 지원을 유기적으로 결합해, 건설 현장의 재해를 실질적으로 줄이기 위해 노력하겠다"라고 밝혔다.

abc123@newspim.com