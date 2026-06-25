농어촌공사 전남, 운영대의원회 개최…기후대응·기반정비 논의

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김재식 본부장 "지역별 농어촌 발전 농업인 만족을 위해 최선을 다할것"

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 한국농어촌공사 전남본부가 운영대의원회를 열고 기후위기 대응과 농업기반 정비 등 현안을 집중 논의했다.

한국농어촌공사 전남지역본부는 '2026년 상반기 운영대의원회'를 열고 지역 농어촌 발전과 주요 현안 대응 방안을 논의했다고 25일 밝혔다.

2026년 운영대의원회. [사진=전남도] 2026.06.25 ej7648@newspim.com

회의에는 전남 관내 각 지사를 대표하는 운영대의원과 실무 관계자들이 참석해 2026년 주요 업무 추진 상황을 점검했다. 특히 기존 실적 보고 중심에서 벗어나 농어촌 활성화를 위한 실행 방안 도출에 초점을 맞췄다.

참석자들은 기후위기 대응 체계 고도화, 농업 생산기반 정비 등 지역별 현안과 애로사항을 공유하고 개선 필요 사항을 제시하며 심도 있는 의견을 나눴다.

김재식 본부장은 "공사와 지자체, 농업인을 연결하는 운영대의원의 역할이 중요하다"며 "현장 목소리를 정책 출발점으로 삼아 지역 발전을 이끄는 중심축이 돼야 한다"고 말했다.

한국농어촌공사전남지역본부 관계자는 "이번 회의는 현장의 경험과 의견을 정책에 반영하기 위한 계기"라며 "농업인 만족도를 높이고 안전하고 활력 있는 농어촌 조성에 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.

ej7648@newspim.com