허진수 부회장, 상미당홀딩스 대표 내정…지주사 중심 미래전략 속도

AI 핵심 요약beta
- 상미당홀딩스가 25일 허진수 부회장을 신임 대표이사로 내정하고 지주회사 중심 미래 성장 전략 강화에 나섰다고 밝혔다.
- 지주는 신사업 발굴·투자관리·글로벌 전략·R&D 등 본연 역할에 집중하고, 7월 1일 계열사 대표 참여 상미당협의체를 출범한다.
- 상미당협의체는 분과 커미티로 시너지 업무를 추진하고, 변화와 혁신 추진단은 외부 전문가 중심으로 개편해 객관적 자문 기능을 강화한다.
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도세호 사장 초대 의장 맡아…계열사 공통 현안 조율 체계 구축
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 상미당홀딩스가 허진수 파리크라상 부회장을 신임 대표이사로 내정하고 지주회사 중심의 미래 성장 전략 강화에 나선다고 25일 전했다.
상미당홀딩스는 신사업 발굴과 투자 포트폴리오 관리, 글로벌 성장 전략 수립, 연구개발 등 지주회사 본연의 역할에 집중한다는 방침이다.
이와 함께 상미당홀딩스 산하 주요 계열회사 대표이사들이 참여하는 협의기구 '상미당협의체'가 7월 1일 출범한다. 협의체는 계열사 전반에 영향을 미치는 공통 경영 과제와 대외 환경 변화에 대한 대응 방향을 논의하고, 각 사 간 협업 방안을 조율하는 역할을 맡는다.
상미당협의체는 파리크라상, 비알코리아, 삼립 등 주요 계열회사 대표이사들로 구성된다. 초대 의장은 도세호 파리크라상 사장이 맡는다. 협의체는 대외정책, 커뮤니케이션, 컴플라이언스, 안전경영, 상생 등 협업과 시너지가 필요한 업무를 분과 커미티 형태로 운영해 실행력을 높일 계획이다.
기존 내·외부 위원들로 운영해 온 '변화와 혁신 추진단'은 외부 전문가 중심 체계로 개편한다. 이를 통해 독립성과 전문성을 강화하고, 상미당협의체에서 논의되는 주요 안건에 대한 객관적인 검토와 자문 기능을 수행하도록 할 예정이다.
도세호 상미당협의체 의장은 "전 계열사의 공통된 경영 현안들을 보다 체계적으로 논의하고 각 사 간 시너지를 강화하기 위해 협의체를 만들었다"며 "각사 대표이사 중심 책임경영시스템을 한층 체계화하고 경영 투명성을 지속적으로 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com