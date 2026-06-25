허진수 부회장, 상미당홀딩스 대표 내정…지주사 중심 미래전략 속도

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

신사업·글로벌 전략·R&D 집중…7월 1일 '상미당협의체' 출범

도세호 사장 초대 의장 맡아…계열사 공통 현안 조율 체계 구축

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 상미당홀딩스가 허진수 파리크라상 부회장을 신임 대표이사로 내정하고 지주회사 중심의 미래 성장 전략 강화에 나선다고 25일 전했다.

상미당홀딩스는 신사업 발굴과 투자 포트폴리오 관리, 글로벌 성장 전략 수립, 연구개발 등 지주회사 본연의 역할에 집중한다는 방침이다.

허진수 부회장 [사진=SPC그룹]

이와 함께 상미당홀딩스 산하 주요 계열회사 대표이사들이 참여하는 협의기구 '상미당협의체'가 7월 1일 출범한다. 협의체는 계열사 전반에 영향을 미치는 공통 경영 과제와 대외 환경 변화에 대한 대응 방향을 논의하고, 각 사 간 협업 방안을 조율하는 역할을 맡는다.

상미당협의체는 파리크라상, 비알코리아, 삼립 등 주요 계열회사 대표이사들로 구성된다. 초대 의장은 도세호 파리크라상 사장이 맡는다. 협의체는 대외정책, 커뮤니케이션, 컴플라이언스, 안전경영, 상생 등 협업과 시너지가 필요한 업무를 분과 커미티 형태로 운영해 실행력을 높일 계획이다.

기존 내·외부 위원들로 운영해 온 '변화와 혁신 추진단'은 외부 전문가 중심 체계로 개편한다. 이를 통해 독립성과 전문성을 강화하고, 상미당협의체에서 논의되는 주요 안건에 대한 객관적인 검토와 자문 기능을 수행하도록 할 예정이다.

도세호 상미당협의체 의장은 "전 계열사의 공통된 경영 현안들을 보다 체계적으로 논의하고 각 사 간 시너지를 강화하기 위해 협의체를 만들었다"며 "각사 대표이사 중심 책임경영시스템을 한층 체계화하고 경영 투명성을 지속적으로 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com